Solá se reúne con el canciller de Bolsonaro para encauzar la relación con Brasil

El canciller Felipe Solá encabezará esta semana una visita oficial a Brasil, donde se reunirá con su par local, Ernesto Araújo, para intentar encauzar la relación bilateral y acercar posiciones con la administración de Jair Bolsonaro.

El ministro de Relaciones Exteriores viajará junto al secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz, y allí se encontrarán con el designado embajador, Daniel Scioli.

La visita a Brasil será de dos días y el evento central es el encuentro entre Solá y Araújo, aunque Beliz también mantendrá una reunión con el jefe de Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia, el influyente general Augusto Heleno.

Crecimiento de la economía brasileña impulsa la diplomacia comercial de Solá Después de tres años, en 2020 la economía brasileña volverá a traccionar las exportaciones argentinas. El mayor crecimiento proyectado en Brasil para este año generará condiciones para aumentar las ventas externas de productos primarios y economías regionales, en primer lugar, y también bienes industriales como químicos, plásticos o metalmecánica.

El eje central del viaje es trabajar en la construcción de una relación sólida con el presidente de Brasil, en medio de las constantes críticas de Bolsonaro al gobierno de Alberto Fernández y al kirchnerismo.

Mirá también Comienza mañana la paritaria docente la provincia de Buenos Aires El gobernador Axel Kicillof aspira que los salarios le ganen a la inflación y aseguró que la negociación va a desplegarse "con una enorme coordinación con la política nacional".

En base a ese vínculo, se esperan profundizar después los intercambios comerciales, uno de los objetivos que se puso Solá para su gestión al frente de la Cancillería. Este primer encuentro oficial entre los dos gobiernos podría servir de primer paso hacia una posterior cumbre entre Fernández y Bolsonaro que, por ahora, no asoma en el horizonte.

Esta semana, Scioli aseguró que todavía no tuvo una entrevista con el mandatario del país vecino, pero que espera que su "personalidad" contribuya a resolver eventuales conflictos que pudieran surgir en el futuro.

El Gobierno busca potenciar el comercio con Brasil pese a chocar sobre el rumbo del Mercosur Apenas de regreso de la gira europea que emprendieron con el presidente Alberto Fernández, el canciller Felipe Solá y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, comenzarán a delinear el viaje que emprenderán el miércoles 12 de febrero a Brasil junto con el embajador designado, Daniel Scioli, que ya avizoran concentrado en la agenda económica y comercial, evitando así roces en la esfera política.

"No me vi personalmente con Bolsonaro todavía, tenemos amigos en común. Voy a pelear para defender los intereses de los argentinos, mi personalidad hace que resuelva problemas, los conflictos", subrayó el ex gobernador de Buenos Aires. Además, sobre la visita de Solá, consideró que servirá para "despejar la incertidumbre" sobre la relación comercial con ese país, principal socio de la Argentina.