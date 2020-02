Solá prometió una postura "pragmática y realista" a Bolsonaro, que podría verse con Alberto en Uruguay

En su primera visita al Brasil, el canciller Felipe Solá prometió que el gobierno encabezado por Alberto Fernández adoptará una postura "pragmática y realista" frente a Brasil, y anticipó que las diferencias ideológicas con el presidente Jair Bolsonaro "no serán un obstáculo" para el desarrollo del Mercosur, la principal herramienta de integración económica y productiva compartida por ambos países.

La visita al principal socio comercial del país culminó con un paso en favor de recomponer los vínculos entre los líderes, ya que el gobierno brasileño mostró disposición para que Fernández y Bolsonaro se reúnan el próximo domingo 1 de marzo en Montevideo, adonde ambos mandatarios acudirán para la jura del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou. Ese domingo, Fernández dará apertura al período de sesiones ordinarias en el Congreso e inmediatamente después viajará a la Banda Oriental.

Tras reunirse con su homólogo, Ernesto Araújo, Solá se dirigió al Palacio de Planalto para mantener un encuentro con el presidente Bolsonaro, en lo que fue interpretado desde la Casa Rosada como una buena señal y un gesto para distender la relación, siendo que el brasileño se involucró en la campaña electoral en favor de Mauricio Macri y tuvo varias declaraciones despectivas hacia Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Oficialmente, la comitiva aseguró haber tenido "una cálida reunión" que se prolongó cerca de 50 minutos y estuvo esencialmente dedicada a plantear el complejo escenario heredado de la gestión anterior, que le impide a la Argentina poner un particular énfasis en las negociaciones económicas que el Mercosur mantiene con otros bloques hasta tanto haya un acuerdo para la reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los bonistas privados.

En este sentido, la comitiva argentina solicitó oficialmente el respaldo del gobierno brasileño ante el board del organismo multilateral de crédito con sede en Washington.

En otro orden, Solá señaló que el Gobierno no pretende colocar barreras a las negociaciones comerciales que están en curso desde el Mercosur con Canadá, el Líbano o Singapur. "Vamos a tener la mente abierta para los acuerdos y vamos a tratar de no ser un obstáculo", comentó, si bien puso reparos al acuerdo con la Unión Europea (UE). "Las negociaciones en curso nos condicionan en lo inmediato a no tener una ratificación inmediata del acuerdo", avisó.