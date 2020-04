Solá insultó a una senadora y luego le pidió disculpas: "El contexto requiere templanza"

El canciller, Felipe Solá, tildó de "pelotuda" a una senadora nacional durante una presentación virtual y luego, tras pedirle disculpas, afirmó que "el contexto requiere templanza".

El polémico hecho ocurrió en el marco de la exposición que brindó el funcionario nacional el pasado miércoles por videoconferencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado.

Tras ser cuestionado por la legisladora tucumana de la UCR respecto a los médicos que quedaron varados en distintos países como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el titular del Palacio San Martín subrayó que "los malvinenses se sentirían más seguros atendidos por médicos argentinos que por médicos ingleses".

"Lo dice el Penguin News. Así que vivan los médicos argentinos, pero no me cambien la bocha", señaló Solá, quien luego de unos segundos soltó el insulto: "Pelotuda".

Mirá también Ruidoso cacerolazo contra la "liberación" de presos La protesta se escuchó puntualmente a las 20:00 en buena parte de la Ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país.

Sin embargo, en ese momento Elías de Pérez no registró la situación, algo que notó más tarde a través de las redes sociales.

"¿Escucho mal o el canciller me insulta cuando le digo que debemos traer a los médicos argentinos varados en el exterior?", preguntó a través de su cuenta de Twitter al publicar el fragmento de la presentación de Solá cuando se produjo el hecho.

¿Escucho mal o el canciller me insulta cuando le digo que debemos traer a los médicos argentinos varados en el exterior? pic.twitter.com/MukrCqaCZz — Silvia Elías de Pérez (@SilviaEdePerez) April 29, 2020

Ante la polémica que rápidamente se generó, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se expresó en las redes sociales: "Le pido disculpas a Silvia Elías de Pérez. Tergiversó mis palabras sobre la repatriación de médicos hoy en la teleconferencia con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado".

Le pido disculpas a @SilviaEdePerez. Tergiversó mis palabras sobre la repatriación de médicos hoy en la teleconferencia con la comisión de RR EE del @SenadoArgentina. — Felipe Solá (@felipe_sola) April 30, 2020

Pero el mensaje estuvo lejos de apagar el foco de críticas e incluso generó una respuesta de la tucumana: "No tergiversé sus palabras. Y, si hubiese interpretado mal lo que me había respondido, eso no justifica que me trate de `pelotudaï, canciller. Podemos coincidir o disentir, siempre en un maro de respeto".

"Los insultos son injustificables y por eso reitero mis disculpas a la senadora Silvia Elías de Pérez. El contexto requiere templanza y que estemos unidos", insistió Solá.