Solá descartó un cepo pero dijo que "va a haber que tomar medidas" para limitar la salida de dólares

El dirigente del Frente de Todos Felipe Solá descartó un cepo cambiario pero consideró que se "va a tener que tomar medidas" para limitar la salida de dólares. En tanto, consideró que "no se puede seguir entregándole dólares a la gente que amarroca cuando el dólar le cuesta tanto a la Argentina".

Solá descartó la posibilidad de que un eventual gobierno de Alberto Fernández instale un cepo al dólar, aunque advirtió que "va a haber que tomar alguna medida" para frenar la salida de la divisa.

"Yo sé lo que piensa Alberto Fernández, que no es solución (el cepo). Al mismo tiempo hay un problema en la Argentina que nadie puede negar, y es que la demanda de dólares es muy grande porque hay una deuda muy grande, y la producción de dólares es el saldo neto de la balanza comercial, y ese saldo no cierra", explicó Solá anoche en el programa de A Dos Voces, por el canal Todo Noticias.

El ex gobernador bonaerense sostuvo además que "no se puede seguir entregándole dólares a la gente que amarroca cuando el dólar le cuesta tanto a la Argentina", y agregó: "Va a haber que tomar alguna medida, a lo mejor es un impuesto, no sé".

Ante la pregunta por un cepo al dólar, Solá afirmó: "No es una especie de cepo, hay otras medidas que ustedes conocen, hay otras limitaciones (al dólar)".

Para el diputado, "el cepo da una idea de alguien que dice 'vos sí, vos no', nos remite a los ROEs (Registros de Operaciones de Exportación), nos remite a un dirigismo mucho mayor...", haciendo referencia a la figura de Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior durante el kirchnerismo. Solá aclaró que Moreno no integra el equipo económico de Alberto Fernández.

Por otro lado, Solá definió que lo que más le "preocupa" al Frente de Todos "es el nivel de reservas con el que termina el Gobierno", y dijo que "al dólar no le sobra nada" actualmente.

"Hemos naturalizado la idea de que si el dólar está quieto hay estabilidad, y la verdadera estabilidad de todos los argentinos es la estabilidad de los precios internos", agregó.

En esa línea, explicó que "en el caso del trigo habría que volver a un sistema que rigió durante muchísimos años" en el que "el Estado reserva una cantidad y se la vende a otro precio a los molineros y pacta el precio del pan".

"Yo creo que hay que volver a eso, el precio del pan no debe estar atado ni al tipo de cambio ni al precio internacional del trigo", dijo.