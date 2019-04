Solá: “Si soy presidente, no voy a defaultear”

“Si soy presidente, no voy a defaultear”, dijo el diputado nacional de Red x Argentina y precandidato a presidente Felipe Solá, habló sobre la candidatura de la ex presidenta, y expresó su apoyo a Victoria Donda como candidata a jefa de Gobierno.

En una entrevista radial, el diputado que acaba de lanzar su frente electoral aseguró que, en caso de llegar a la presidencia su idea es "no defaultear" sino ir a una "reorganización con el FMI”.

“Hace dos semanas estábamos hablando del nuevo programa de precios que presentó el Gobierno. Hoy, eso parece del siglo pasado con la situación en la que está el dólar”, indicó Solá respecto del "acuerdo de caballeros".

“Argentina tiene que dejar de caer y mejorar el salario; si no hay consumo, no hay actividad económica y no hay recaudación”, dijo en una entrevista realizada por Andrés Lerner y Paula Sabatés en Salvemos Kamchatka, en FM La Patriada.

Por otro lado, el ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires se refirió a su precandidatura en el espacio Red x Argentina: “El Frente que he hecho, lo hice para que sea un frente mayor”. Y agregó: “Definir candidatos al final es una estrategia, pero no quisiera que eso demore la formación del frente”, delimitó Solá.

En este sentido, hizo alusión al libro de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, quien aún no confirmó su candidatura. “No leí el libro de CFK, pero se que movió a mucha gente”. A su vez, se refirió a la estrategia de la ex presidenta, y admitió que “no puedo evaluar la estrategia de CFK, pero creo que ha sido la única manera de romper el silencio”.

“Voy a respaldar la candidatura de Victoria Donda para jefa de Gobierno de la Ciudad”, expresó Solá, y respaldó a la diputada: “Es una candidata progresista y ha conseguido un rol importante”. En cuanto al futuro de las elecciones, Solá auguró: “Lo único que nos puede hacer perder como oposición es la soberbia. Hay que ir con humildad, teniendo en cuenta que este gobierno es fuerte por poderes de afuera y de adentro”.

En ese sentido, advirtió: “Hay algunos que lo están velando antes de tiempo a este Gobierno. No hay que confiarse”. “El peronismo ha perdido elecciones importantes, y ahora es momento de ganarlas”, concluyó.