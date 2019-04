Solá: "Con el riesgo país se quiere asustar a los argentinos"

“Este es sería el primer frente electoral que se hace respondiendo a la necesidad de unidad de la oposición”, así arrancó esta mañana su discurso el diputado Felipe Solá en el Hotel Savoy donde encabezó el acto de presentación de la constitución del frente Red x Argentina, que participará en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, junto con el justicialismo. Con el foco puesto en la “unidad” y en la conformación de “grandes acuerdos”, Solá aseguró que, con el riesgo país, se quiere asustar a los argentinos y hacerles creer que no tiene derecho a decidir.

“Constituir una oposición seria y sólida, y que tenga una fuerza y una amplitud que la haga capaz de encarar la tarea de reconstruir la Argentina desde el 10 de diciembre próximo. Todos ellos tienen ese mandato”, dijo Solá al referirse a los dirigentes y espacios que forman parte del “primer frente que participará de las PASO”. Y que lo componen el Partido Intransigente, el Movimiento Evita, la CCC, la Corriente Nacional Martín Fierro, Barrios de Pie y el Movimiento Octubre.

“Tenemos prioridades” dijo Solá al lanzar su candidatura. “La primera es dejar de caer; parar la caída de la Argentina”, enumeró. Para luego mencionar que, la segunda prioridad del frente tiene que ver con reconstruir el salario, el trabajo y la producción. Mientras que, “regenerar confianza en el sentido político más amplio” la ubicó en tercer lugar. Y aprovechó para tirarle el primer “palito” oficialismo: “Confianza que se traduzca en darle a la Argentina la certidumbre de la que carece desde hace mucho tiempo, pero sobre todo en los días que corren. Certidumbre que es incapaz absolutamente elGobierno de dar y que ya no podrá hacer”.

“No subestimar a nadie, menos al adversario, que es muy fuerte, que ha intentado destruir, por todos los medios, la economía de este país y destruir también las organizaciones colectivas”, advirtió en otro tramo de su discurso para luego acotar que, “sin embargo, sigue siendo competitivo electoralmente, razón por la cual, de ninguna manera, debemos subestimarlo”.

“Aquí no hay que esperar que pierda el otro; hay que ganar”, remató.

En una jornada en la que el dólar trepó hasta los $ 47 y el riesgo país volvió a alcanzar un nuevo récord, Solá consideró que la “única política económica” del Gobierno ha sido oscilar entre contener el dólar y subir o bajar las tasas. Para Solá, además, el oficialismo no se ocupó “nunca de la economía real”.

Ya al cierre de la presentación que hizo en el entrepiso del Hotel Savoy advirtió: “Nos quieren asustar con el riesgo país, con el dólar. El dólar, ellos tienen plata para llevarlo hasta $ 50. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden seguir gastando la plata de todos nosotros, dándosela a los compradores de dólares, pulseando con eso. El Fondo les ha dado la suficiente plata para eso”.

“Lo que están instalando ahora es que el pueblo no tiene derecho a decidir, que tienen derecho a decir los que mandan, los que tienen plata invertida en el sistema financiero, los acreedores de la Argentina. Ellos deberían decidir quién es el próximo gobierno”, remató.

Por otra parte, durante su discurso que dio rodeado de los dirigentes Victoria Donda, “Chino” Navarro, Leonardo Grosso, Daniel Arroyo, sugirió “aflojar con el triunfalismo; no comprar encuestas mentirosas, que dicen que ya ganamos; no pisar los palitos que ponen Durán Barba y Peña cotidianamente”.

“Nosotros no vamos a descansar en las decisiones de otros, sabemos que hay incertidumbre sobre las candidaturas, no vivimos en Marte, lo sabemos perfectamente pero, no podemos esperar, tenemos que ir para adelante”, dijo a continuación.