Soja en el máximo en 4 meses: ventas en Rosario superaron las 100.000 toneladas

Por una combinación de posicionamiento de los fondos especulativos y empujada por el fuerte crecimiento de sus subproductos estrella (aceite y harina), la soja tocó ayer en Chicago un máximo desde principios de diciembre y cerró a u$s 336,6 la tonelada.



La mejora externa contagió los negocios locales en medio del arranque de la "temporada alta" para el complejo agroexportador, que se extiende hasta junio/julio. De acuerdo con cálculos de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), se prevé que el volumen transportado hacia el polo agroexportador se ubique en torno a 7,6 millones de toneladas hasta mayo, lo que implicará un incremento de 27% interanual.



Según un reciente informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el complejo agroexportador generará el ingreso de divisas por unos u$s 10.000 millones hasta junio.



Por otra parte, en los puertos de Rosario, se dio ayer el mayor ingreso de camiones en lo que va del año cargados con soja: 4209, algo por debajo de los registros diarios de la misma época de 2015, pero que según analistas y operadores marca el comienzo de lo que se espera, sea un fuerte movimiento para los próximos tres meses, incluso afirman que en las próximas semanas el movimiento diario debería superar sin inconvenientes los 5500/6000 camiones.



En ese marco, y con la suba externa como referencia, en el recinto de la BCR, se negociaron ayer más de 100.000 toneladas de oleaginosa para diferentes entregas.

Las ofertas arrancaron en $ 3050 y llegaron hasta $ 3150 y $ 3200 la tonelada de soja durante la recta final de los negocios, en medio de una gran competencia por parte de los compradores, destacó la entidad.



El fuerte movimiento también se percibe en los buques anunciados para cargar en los próximos 15 días. Entre los puertos del "up river" (Rosario y alrededores) y los bonaerenses, hay anunciados para cargar más de 2,5 millones de toneladas de derivados de la soja y poroto sin procesar. También hay buques que llevarán 1.115.426 toneladas de trigo y 1.667.546 de maíz en el mismo lapso.

Aprovechar la "primavera"

Las subas externas no son usuales para esta época del año, que se caracteriza por el ingreso de América del sur, en especial Brasil y la Argentina, al circuito comercial con sus cosechas de soja y maíz.



Pero, tras meses con cotizaciones deprimidas –con los futuros oscilando entre u$s 310 y apenas por encima de u$s 320 desde inicios de año–, los fondos especulativos comenzaron a comprar posiciones en la previa a que, este jueves, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Usda) difunda el reporte con intención de siembra para el ciclo 2016/17 en ese país que si bien no recortaría con fuerza el área a implantar con soja, en las últimas seis campañas siempre fue un guarismo menor a lo que esperaba el mercado, que calcula una suba leve del área sojera.