Marijuan: la hipótesis más fuerte sobre el origen de la fortuna de Báez "es el sobreprecio en la obra pública"

El fiscal federal Guillermo Marijuan aseguró ayer que durante los allanamientos realizados en la provincia de Santa Cruz por la causa de lavado de dinero se encontraron "más propiedades" que las que el empresario Lázaro Báez había informado en sus declaraciones juradas. Sobre el origen de la fortuna de Báez, Marijuan reveló que "la hipótesis más fuerte es el sobreprecio en la obra pública"

"Se han detectado otras propiedades que no conocíamos, más de 150, que tiene que ver con la situación patrimonial y donde pudo haber ido a parar mucho dinero proveniente, quizás, de estas maniobras. No quisiera entrar en detalles, pero encontramos más propiedades que pueden poner en evidencia patrimonial" a Báez, subrayó Marijuan.

En diálogo con radio Mitre, el fiscal enviado a Santa Cruz por el juez Sebastián Casanello, detalló además que en una de las estancias del empresario K encontraron "tierra removida", y que en la casa de una de las hijas había un bolso negro con precintos y etiquetas que pueden aportar a la investigación.

De todas formas, Marijuan consideró que es "poco probable" que se encuentre algo enterrado en las propiedades.

Además, recordó que la primera hipótesis sobre el destino de los fondos presuntamente malversados era el "envío de dinero al exterior".

Marijuan señaló que "no sólo buscan dinero en efectivo" que además por ahora no hallaron, sólo "autos de alta gama" y "otras propiedades que no se conocían".

El fiscal señaló también que esta semana pudieron acceder al "registro catastral de Santa Cruz" y hacerse de papeles que serían clave para la identificación de la situación patrimonial de Báez.