Sindicalistas dicen que "no hay ningún debate sobre la mesa"

El arco sindical no duda en mostrarse en favor de cualquier opción que no sea la de cobrar el aguinaldo en tiempo y forma. Héctor Daer, secretario general de la CGT, sostuvo que los trabajadores "tienen que cobrar el aguinaldo; no hay ningún debate sobre la mesa".

"Los trabajadores deben cobrar el aguinaldo como lo establece la ley de contrato de trabajo. Esto es así y no hay puesto ningún debate sobre la mesa", dijo Daer en declaraciones radiales.

"Acá no se puede establecer una generalidad sobre una situación que no es a nivel país. Si hay sectores empresarios que les va muy bien, ¿por qué van a tener un paraguas de cobertura con beneficios financieros en detrimento de la economía de los trabajadores y sus familias", planteó el referente de Sanidad.

Por su parte, Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros advirtió que"el pago de aguinaldo no puede estar en duda" en relación con la incertidumbre por la crisis que trae aparejado el coronavirus.

Además advirtió que "la CGT tendría que garantizar que se le pague el sueldo a todos" mientras que ha habido suspensiones y el Estado colabora con el pago de salarios mediante el ATP.