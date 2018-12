Sin revelar aún si será candidata, Cristina ya piensa recorrer el país

Cristina Kirchner, expectante ante el 2019 electoral. Hasta el final, no definirá su candidatura

"A dónde le pidan que vaya, irá". Antes de fin de año, la promesa ya recorre los pasillos del Instituto Patria: aún antes de definir si será o no candidata en 2019, Cristina Fernández de Kirchner se alista para igual hacer campaña. Por otros y otras. Y eventualmente por ella, si llega a decidir buscar un tercer mandato.

Su participación no será pasiva como en 2015. Más allá de que ella, en la intimidad, tiene justificación para su ausencia en las recorridas del candidato del FpV, Daniel Scioli, en que fue el equipo de campaña naranja el que pretendía despegar la figura del entonces gobernador bonaerense con la Casa Rosada. Su distancia alimentó un sinfín de especulaciones sin sustento, incluso la de que la actual senadora de Unidad Ciudadana no quería al ex motonauta de sucesor y que prefería a Mauricio Macri.

En el prólogo de un año electoral polarizado, con un PJ Federal como el único actor tratando de evitarlo, la figura de la ex mandataria despierta amores y odios en cada provincia. Dependiendo la interna de cada distrito, anticipan cerca suyo, harán un desembarco provincial con ella a la cabeza.

¿Significa esto que Cristina Kirchner recorrerá todo el país? No necesariamente: más bien, donde su figura pueda influir en los comicios locales. Con sus apariciones como golpe de efecto, tomando como antecedente, para las generales 2017 recorrió 20 localidades bonaerenses (2077 kilómetros); menos que su contrincante de Cambiemos, Esteban Bullrich.

Durante los últimos meses, en el territorio con un gobernador ajeno, Unidad CIudadana (UC) inició un proceso de expansión por fuera de sus límites de origen bonaerense. Como contó este diario en julio, el calendario de actos anotado por Oscar Parrilli del conglomerado jurídico K (desde Nuevo Encuentro a Kolina, pasando por el Frente Grande) no incluyó a la ex Jefa de Estado. En alguno fue orador su hijo, Máximo Kirchner.

En el 2019 presidencial, llegaría el turno de que la propia Cristina Kirchner sea el rostro de UC en el resto del país. Y sería más temprano que tarde. El adelantamiento de los comicios locales en las provincias, con cada gobernador fijando fecha en base a su propia conveniencia, arranca durante las vacaciones. El primer test electoral serán las PASO en La Pampa el 17 de febrero. Allí, el kirchnerismo trabaja con el espacio del mandatario peronista Carlos Verna, por lo que la ex mandataria no necesitaría apuntalar a un postulante propio.

El 31 de marzo serán las primarias en San Juan. Con la figura de José Luis Gioja como espada de Damocles K, el gobernador Sergio Uñac aún se muestra ajeno al armado del peronismo alternativo. No fue a ninguno de sus cónclaves. Cómo decida jugar definirá el rol de CFK en su territorio.

En el Tucumán de Juan Manzur (a pesar de que pivotea entre ambos frentes), el Entre Ríos de Gustavo Bordet y Salta de Juan Manuel Urtubey (uno de los pioneros del Grupo de los 4), parece hoy más definido. Primero, habrá foto de la ex Presidenta con José Alperovich para la campaña tucumana si su ex ministro de Salud se aleja más. Ya en 2017, el salteño Sergio Leavy fue pionero en pegar afiches junto a ella.

La gran incógnita es qué hará María Eugenia Vidal en Buenos Aires, donde los intendentes del PJ volvieron a llamar a Cristina Kirchner previendo unas polarizadas presidenciales.