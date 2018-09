Sin precios de referencia, firmas buscan stockearse pero vendedores resisten

"Las empresas no entregan mercadería y puede haber faltantes", se escuchó la semana pasada por parte del supermercadismo, en medio de la corrida cambiaria que llevó el dólar a los $40. Eso generó la inmediata reacción de los proveedores, quienes salieron a aclarar, por lo bajo, que las cadenas habían incrementado fuerte sus pedidos para stockearse a precio viejo y ganar en la especulación.

Este escenario se generalizó en los últimos días; todavía con incertidumbre y sin precios de referencia, las empresas que tienen la posibilidad avanzan con pedidos mayores a lo habitual para cubrirse, aunque en muchos casos se encuentran con resistencia por parte de los proveedores, quienes aceptan únicamente si el pago es en efectivo. También está ocurriendo que muchos productores de materias primas actualizaron sus precios en dólares, lo que está obligando a las industrias a pelear una negociación para que no sea lineal el traspaso de la devaluación. Ocurre, por ejemplo, en la industria del plástico, confirmó el vicepresidente Pymi de la UIA, Miguel Angel Rodríguez.

Al respecto, el presidente de la central fabril, Miguel Acevedo, aseguró a El Cronista que "no hay referencias de precios" y que "nadie quiere vender porque no sabe cómo va a reponer". El empresario aceitero agregó que "todos los empresarios tienen la misma reacción de defensa de stockear productos, pero del otro lado buscan vender lo que estaba comprometido, no más, porque el temor es a descapitalizarse".

Sólo están aceptando las empresas vender a precio viejo cuando el comprador le paga cash, ya que de esa manera compensa el menor precio con el costo financiero de tener que esperar a cobrar. Más aún en un contexto en el que la cadena de pagos se estiró considerablemente y los pagos ya se realizan a 90 días o más. En el cierre de la mesa del sector de Comercio, realizada la semana pasada en las oficinas de Mercado Libre, hubo un pedido del gobierno para que las cadenas de supermercados acorten sus plazos de pago, que afectan fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas.

"El que compraba 100 ahora pide 500 y luego se queja porque no le entregan. Es la lógica. Los súper patean los pagos y buscan stockearse", señaló un empresario del rubro alimenticio, quien señaló que "hoy no se piensa en ganar mercado sino que se está vendiendo lo usual para no perder plata". Además, el consumo está en picada, por lo que tampoco es realista vender más, aseguran en las empresas.

Un fabricante de productos químicos y plásticos aseguró a este diario que cada vez el escenario es más complejo, que tiene tres meses de facturación en la calle a un dólar de $ 20, que recibe cheques a octubre y noviembre y que cuando tiene que comprar insumos debe hacerlo a $ 40. "Me robaron el 30% del stock", sentenció. Con respecto a los plazos de cobro, agregó que de 30 a 60 días pasó a hacerse del dinero en 60, 90 y 120 días.

"Hoy no tengo precio. Algunos proveedores me facturan en dólares y otros no me dan precio. Yo tampoco pongo precio, no estoy aceptando pedidos nuevos hasta que aclare el panorama", afirmó el directivo.

Los deseos de stockearse también atañe a los consumidores, que ante las turbulencias financieras y la corrida de la semana pasada salieron a abastecerse de mayores alimentos que lo que venían acostumbrados. La incertidumbre sobre cuál era el nivel de equilibrio del dólar sumado a que los precios tardan algunos días en ajustarse a la nueva realidad hizo que creciera fuerte la afluencia de gente en el canal mayorista durante el fin de semana, aseguró el presidente de la Cámara de Distribuidores Mayoristas (Cadam), Alberto Guida. "El fin de semana creció 50% la afluencia de gente. El que tenía plata fue a comprar para stockearse, hizo la compra del mes", afirmó Guida, al agregar que los mayoristas comenzaron a recibir las listas con aumentos esta semana y lo irán trasladando en el transcurso del mes.