Sin ningún Tango, la Fuerza Aérea le "prestará" un avión a Alberto

La azafata del vuelo low cost de Iberia 3742, que acababa de despegar de Madrid rumbo al aeropuerto Charles De Gaulle en París, cerró la cortina para dar algo de privacidad a la primera clase. Sin el Tango 01, "desprogramado" por su antecesor Mauricio Macri, sin lograr subastarlo por falta de compradores, Alberto Fernández sumó millas en líneas aéreas para su gira europea. El resto de los pasajeros, en su mayoría españoles, recién sospechó de que en la primera fila viajaba alguien importante cuando, tras el aterrizaje, la comitiva bajó por la escalera a la pista para ser recibidos en forma oficial y los flashes del fotógrafo presidencial registraron la escena.

A diferencia de Macri, por ahora, no se labraron informes alertando por la seguridad del mandatario en el uso de vuelos de línea. Parado el Boeing 757 comprado por Carlos Menem, el líder de Cambiemos apeló a jets privados: en su primer año gastó $ 35 millones en charters, como contó en su momento El Cronista.

En la Casa Rosada albertista comenzaron a evaluar otro tipo de movilidad más por cuestiones operativas. "Fue un caos organizativo la gira por Europa", admitieron fuentes oficiales, incluyendo visitas como la de Angela Merkel confirmada a último momento, con un Alberto Fernández que estuvo en tres países en 12 horas: de Alemania fue a España y de allí a Francia.

Sin viajes al exterior confirmados por ahora, pero con varios pendientes, los vuelos domésticos son la urgencia del Secretario General de la Presidencia, Juan Vitobello. Desde su oficina reprocharon que el macrismo les dejó sólo dos aviones de cabotaje de la flota aérea oficial (el Tango 04 y el Tango 10) al límite del obligado mantenimiento, por lo que actualmente están en service. Incluso se quejaron por falta de aire acondicionado del Learjet 60 en un vuelo a Entre Ríos y Santa Fe en diciembre.

El Learjet que habría sido comprado por la Fuerza Aérea

"De los tres aviones no hay ninguno en vuelo y de los tres helicópteros, que son de última tecnología, están en vuelos no muy cuidados. El Gobierno que se fue dejó facturas impagas con un año de vencimiento, la comida al personal y deuda a YPF. Es lo que encontré, no hago política con esto", se quejó luego el director general de Logística, Leonardo Barone a una radio de su ciudad, Chivilcoy.

Sin aviones oficiales disponibles, desde el ministerio de Defensa revelaron que el avión Bombardier Learjet 60SE que la Fuerza Aérea adquirió el año pasado, será "prestado" para el uso presidencial, por lo que se convertirá en el flamante Tango 11. A falta de información oficial de la licitación durante la gestión anterior, el sitio AviacionLine reveló en octubre pasado la compra de la aeronave matrícula N604ED, fabricado en 2006, con capacidad para 13 pasajeros y con 3.814 horas de vuelo. Su llegada desde los Estados Unidos estaba prevista para este año.

El interior del avión que le "prestarán" a Presidencia

Si bien el propio Alberto Fernández llegó a sugerir ante colaboradores que conseguiría otro "Tango 01" bajo el mecanismo de leasing, utilizado más para la flota automotor, Vitobello está a la espera de un informe detallado sobre el Tango 01 para ver si conviene hacerle el mantenimiento que el macrismo desestimó al calcularlo en más de u$s 20 millones, para comprar otro de mayor autonomía pero que iba a costar u$s 60 millones, algo que finalmente tampoco pudo hacer.

Mantener en la pista al Tango 01 tampoco es gratis. "Está abandonado y fuera de servicio. Es un avión del Estado Nacional, que pagamos todos con nuestros impuestos y que alguien, por motivos que oportunamente voy a denunciar, decidió dejarlo tirado y salió a comprar un avión de u$s 70 millones”, anticipó Barone, según La Razón de Chivilvoy.