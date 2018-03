Sin lluvias en Argentina, la soja en Chicago se encamina a los u$s 400 por tonelada

Con subas mayores a los u$s 2 por tonelada, la soja registró en Chicago nuevas alzas, con la posición mayo en u$s 395,9 la tonelada, y así se acerca a valores que no registraba desde julio de 2016, cuando operaba por encima de u$s 400.

La sequía en Argentina, que se profundiza, y que desde la Bolsa de Comercio de Rosario tildaron de "sin precedentes" y que puede derivar en la menor producción de soja desde el ciclo 1988/89, mantiene en vilo a operadores y fondos especulativos. Cada día que pasa sin lluvias de importancia, recorta el rendimiento de los cultivos en estado crítico para el crecimiento en medio de un clima seco y caluroso que deja al 80% del área agrícola con suelos en condición de sequía.

A eso se suma que, si bien la cosecha de soja brasileña apunta a un nuevo récord existen ciertas demoras en la recolección por las sucesivas lluvias que registra el vecino país en sus zonas productivas. La firma AgRural elevó su pronóstico de cosecha para Brasil hasta 117,90 millones de toneladas.

La presión alcista en Chicago también se sustentó en nuevas compras de soja sin procesar norteamericana por parte de China, el mayor importador global, y en el inminente reporte mensual de oferta y demanda de granos y oleaginosas del Departamento de Agricultura norteamericano (Usda).

En soja, el mercado local se movió con ofertas estables en $ 6300 por tonelada disponible sobre Rosario y los futuros a cosecha (mayo 18) se ubicaron en u$s 310 la tonelada. Como sucedió en los días previos, no se relevaron demasiados negocios.

La preocupación por la delicada situación de la cosecha gruesa en Argentina se incrementa dado que los pronósticos y tendencias climáticas de este mes dan cuenta de lluvias dispersas y por debajo de los milímetros normales.

Ayer, la consultora especializada Informa Economics rebajó en 8 millones de toneladas su cálculo de producción de soja argentina, hasta 44 millones de toneladas en línea con a previsión de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

De acuerdo con el reporte semanal de la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA), "si bien la temperatura de la semana resultó moderada, las precipitaciones no han sido suficientes para mejorar las reservas de agua en el suelo de la región pampeana, donde siguen predominando los almacenajes deficitarios".

Y remarcó que en la mayor parte de la provincia de Buenos Aires y zona núcleo pampeana "no se prevén lluvias superiores a 20 milímetros, las cuales no serían suficientes para revertir el déficit actual".

Ayer, las autoridades de la provincia de Santa Fe realizaron una reunión para evaluar la situación provincial, una de las más afectadas por la escasez de lluvias del último trimestre.

En ese sentido, en Santa Fe se está evaluando declarar la emergencia agropecuaria en toda la provincia, algo que podría suceder en los próximos días. Además, alertaron que si las condiciones climáticas adversas persisten hasta mayo, como muchos pronósticos vaticinan, habrá serias dificultades para iniciar la siembra de trigo 2018/19.