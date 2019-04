Sin fake news, ni trolls: las siete reglas de Massa para una campaña "limpia"

Dime cómo haces campaña y te diré cómo gobernarás. Con un dicho popular parafraseado el precandidato a presidente del Frente Renovador Sergio Massa quiere encarar una campaña electoral con reglas claras. Para ello presentó un “Manifiesto por una campaña limpia, transparente y ejemplar” donde instará a todos los candidatos a evitar el uso de fake news, trolls, información de la vida íntima y privada de los rivales y transparentar el financiamiento mientras aguardan que el Congreso apruebe una ley al respecto.

La encargada de presentar los siete puntos titulados en forma de hashtag fue la ex diputada y referente del massismo en temas de transparencia Mónica Litza. En las oficinas del FR en el barrio de Recoleta dio a conocer la hoja de ruta que Massa le llevará a otras fuerzas políticas, motores de búsqueda de internet, empresas de redes sociales y periodistas, entre otros, para que adhieran a las buenas formas.

El massismo quiere una campaña limpia. El episodio del robo a las oficinas el pasado 24 de marzo, por el cual se detuvo a un hombre con antecedentes al cual le hallaron en su poder algunos de los elementos sustraídos del lugar, enrareció el clima. Massa lo reconoció días atrás en diálogo con El Cronista y sumó a la lista el caso del espía inórganico de la Agencia Federal de Investigación Marcelo D’Alessio. En los últimos días se sumaron los reportes periodísticos sobre espionaje oficial a la gobernadora María Eugenia Vidal y las intenciones de Hugo Moyano de denunciar al Gobierno por la misma actividad ilegal.

“Este es un compromiso que esta tomando Massa respecto a cómo debe ser una campaña limpia”, afirmó Litza ante la prensa convocada para explicar los siete puntos del manifiesto.

Por un lado, el ex diputado se compromete bajo la premisa #NoTodoVale a no “utilizar Bots para distorsionar la realidad o Trolls para convulsionar la realidad”. Aunque el asesor estrella de Cambiemos Jaime Duran Barba afirme que no existen, en el massismo sostienen que el jefe de Gabinete Marcos Peña tiene bajo su órbita una “granja de trolls” que operan en las diferentes redes sociales.

El segundo término #SeamosClaros propone eliminar la ambigüedad en las propuestas en pos de “desarrollar una campaña basada en la verdad”. Es decir, por ejemplo, un candidato debería ser claro respecto a su postura en relación al aborto.

Bajo la premisa #NoFakeNews se comprometen a combatir y concientizar sobre la difusión de noticias falsas. “El peligro es que tienen una parte de verdad, apuntan a reforzar una idea previa”, explica Litza.

En #JuegoLimpio afirman que no utilizarán información sobre la vida íntima o privada de los candidatos para hacer campaña y en #NoSinMujeres indican que la agenda de género será “un pilar fundamental en el desarrollo de nuestras propuestas”.

En #CampañaTransparente aparece, no de manera explícita, el tema más sensible que atraviesa a todas las fuerzas: el financiamiento. “Significa que en términos económicos sepamos de dónde vienen los fondos y hacia dónde van”, apunta la especialista. En el massismo son realistas respecto al freno de la actividad legislativa durante el año electoral y en esa virtual suspensión de las actividades quedó demorado en comisión el proyecto que propone una serie de pautas para los aportes a los partidos políticos como la bancarización de los mismos y la regulación de los fondos cedidos por empresas privadas.

Por último #AgendaLimpia profundiza el trabajo en conjunto con diferentes actores en pos de la transparencia en las campañas electorales. Ahora, solo resta que Massa comience con una ronda de encuentros para cosechar adhesiones a su manifiesto.