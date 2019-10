Sin diálogo, Macri recibe revés de la Corte por IVA y Ganancias

Justo un 17 de octubre, el Gobierno recibió otro revés de la Corte Suprema, a la que en reserva acusan de estar controlada por una tríada "peronista". El máximo tribunal desestimó el pedido de aclaraciones del Poder Ejecutivo y dejó asentado el rechazo a la reducción del IVA y del impuesto a las ganancias, en línea con el reclamo de los gobernadores que denunciaban que afectaba los fondos de coparticipación de las provincias.

El fallo lleva las firmas de los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, los mismos jueces que habían fallado el 1 de octubre en contra del Gobierno y a favor de un grupo de quince provincias que presentaron demandas. La decisión de la Corte Suprema señala que el Gobierno deberá ahora administrar las herramientas necesarias para implementar las rebajas al IVA y Ganancias que decidió por decreto pero sin tocar los fondos coparticipables que corresponden por ley a las provincias demandantes. "El Poder Ejecutivo debió haber cuantificado los costos de las reducciones que dispuso y tenido en cuenta sus efectos al momento de establecerlas por decreto", dice el fallo, que firmaron justamente los jueces considerados peronistas por el oficialismo, es decir, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

La decisión no cayó nada bien en el Gobierno. "Era previsible; Lorenzetti y su inestable mayoría marcándole la cancha al Poder Ejecutivo porque quiere recuperar la Presidencia y no puede…", interpretó una alta fuente de Cambiemos. En Casa Rosada atribuyen la mayoría de los fallos en su contra a que Lorenzetti quiere retomar el puesto que hoy ostenta Carlos Rosenkrantz. "Lamentablemente, el actual titular no arma mayorías, no vio a la Corte como un ente político", se lamentan en el Gobierno.

Desde la derrota en las PASO de Macri ante Alberto Fernández, por cuatro millones de votos, la comunicación está cortada entre la Casa Rosada y la Corte Suprema. En busca de recuperar votos, Macri decretó la eliminación del IVA en productos de la canasta básica y cambios en Ganancias. Estas modificaciones impactan en los fondos coparticipables de las provincias, por lo que la mayoría de los gobernadores acudió a la Corte. El máximo tribunal le dio luz verde al reclamo de los jefes distritales.

Luego, la Corte desestimó el pedido de aclaraciones del Estado Nacional respecto de las medidas cautelares dictadas el 1 de octubre. Mediante esas medidas, el Tribunal había ordenado que los efectos fiscales de los decretos sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional sin afectar la coparticipación que corresponde a las provincias. En días, Sica convocará a los gobernadores.

El pedido de aclaraciones del Estado había sido presentado por los ministros Hernán Lacunza y Dante Sica. La Casa Rosada no tiene interlocutores con los popes del máximo tribunal desde la derrota de las PASO. Antes, quienes solían dialogar con los jueces era la "mesa judicial" del Presidente que incluía a su secretario de Legal y Técnica, Pablo Clucellas, el asesor presidencial, José Torello, o el procurador general del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. Incluso, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, actuó de interlocutor. Sin interlocutores ya, igualmente Macri buscó influir en la Corte.