Sin "botón rojo" para el AMBA, el Presidente espera recibir a Larreta en la semana

Una paradoja: el artículo con el que Mauricio Macri volvió a romper su silencio hoy fue más festejado en el Gobierno que en Juntos por el Cambio. En la Casa Rosada hoy monitorearon las redes sociales y los medios para analizar la repercusión hacia dentro de la interna opositora de la carta que escribió en el diario La Nación.

"Ni (María Eugenia) Vidal, ni (Horacio Rodríguez) Larreta, ni (Rogelio) Frigerio, ni gobernadores, ni intendentes difundiendo su escrito, menos aún bancando. Y encima (Emilio) Monzó reapareciendo con su propuesta moderada", era la conclusión. Claro, también aplaudieron el timing justo de la serie de entrevistas que brindó el ex titular de Diputados, un crítico contemporáneo a la administración del PRO, lo que le valió ser un outsider en la mesa chica.

La reaparición de Macri, simbolizando el ala dura de la oposición, permitirá que esta semana de obligado cronograma pandémico, vuelvan a hablar Alberto Fernández con el jefe de Gobierno porteño, ambos autoconsiderados "moderados", después del inicio de la batalla por la Coparticipación que dirimirá la Corte Suprema. La relación entre ambos quedó, al menos en público, con un Larreta clavándole el visto al mensaje de Whatsapp presidencial minutos antes del anuncio.

Las opiniones de @mauriciomacri en @LANACION parecen sacadas de un libro de texto de Educación Democrática y/o Instrucción Cívica, materias que, en épocas de dictaduras militares, integraban la curricula de las viejas escuelas secundarias. — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) September 13, 2020

"¿Cómo no los vamos a invitar?", se atajaban hoy en la Rosada, previendo que se realizarán los ya habituales encuentros de la administración tripartita de la pandemia. "Se lesionó la confianza, pero vamos a mantener el diálogo", admitió ayer Felipe Miguel, jefe de Gabinete porteño, en CNN Radio.

Tampoco imaginan en la gobernación que ese puente, construido por el coronavirus, se rompa. "La semana será como otras: reunión con intendentes, epidemiólogos y la charla con Larreta y Alberto", es la cronograma que manejan cerca de Axel Kicillof.

Por ahora, sin embargo, no hay nada agendado. Más allá de la eventual cumbre, en la previa debería haber contactos entre los distintos equipos técnicos. Incluso con una previa en que tanto en Ciudad como en provincia, no imaginan grandes cambios para la nueva prórroga de la cuarentena. Con la federalización de la pandemia, la amenaza presidencial del "botón rojo" se aleja del AMBA y se traslada a las provincias. La metáfora del botón rojo fue usada por el Presidente a principios de septiembre y alude al retorno a la cuarentena estricta en el país, similar a la aplicada durante el primer tramo de la pandemia pero permitiendo algunas aperturas en rubros que no estuvieron habilitados en el mes de marzo.

"Hoy no hay nada que justifique un endurecimiento", sostuvo Miguel ayer. En provincia se replica el esquema nacional: cada vez hay menos municipios del interior que pueden sostener la Fase 5, la más light.