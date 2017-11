Sin Vandenbroele, Boudou y Núñez Carmona estuvieron en Comodoro Py

El detenido exvicepresidente Amado Boudou llegó esta mañana a los Tribunales de Comodoro Py para estar presente en la jornada de hoy del juicio oral que se le sigue por la venta de la ex Ciccone Calcográfica, para escuchar la presentación del testigo citado, el ex funcionario del Ministerio de Economía José Capdevilla.

Capdevila aseguró hoy en el juicio oral y público por el caso Ciccone que la cartera que conducía en su momento Amado Boudou no debió haber opinado sobre si correspondía o no el levantamiento de la quiebra de la exCiccone Calcográfica.

"Era una cuestión que excedía lo legal, era una cuestión de mérito o conveniencia", dijo Capdevila, para quien fue inédia la intervención que se le dio al Ministerio de Economía por parte de la AFIP sobre el expediente de quiebra de Ciccone.

Capdevila dijo que "no" recibió instrucción sobre el contendido de la intervención en opinar pero sí las tuvo para dar una respuesta prontamente.

"No recibí instrucciones sobre su contenido pero no sé quién tomó la decisión de contestarlo", aseguró Capdevila, quien explicó que esa orden puede partir de un secretario, o bien un asesor, o del propio Ministro de Economía.

"Yo hice el dictamen y el Ministro terminó firmando la nota", explicó Capdevila sobre la intervención en la quiebra, y que luego de levantarse permitió la compra de la empresa por parte de The Old Fund.

"Rara vez el director" de legales interviene en dar una opinión, añadió.

Por otra parte, dijo el testigo que tras elaborar ese dictamen recibió por parte de Guido Lorenzino la intimación a que renuncie como funcionario del Ministerio de Economía porque había dejado de ser una "persona confiable".

Al comenzar el juicio, la defensora oficial del abogado Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund, dijo que su cliente no iba a estar presente: ayer se sometió al régimen de testigos e imputados colaboradores y declarar próximamente como arrepentido en el caso.

El abogado Alejandro Vandenbroele declarará el próximo viernes por primera vez bajo la figura de "arrepentido" ante el juez federal Ariel Lijo por el caso Ciccone y otras causas en las que está implicado el exvicepresidente Amado Boudou.

Lo hará luego que ayer pactó con el fiscal federal Jorge Di Lello su ingreso al programa de testigos e imputados colaboradores, por el cual a cambio de aportar información puede beneficiarse con una baja al momento del dictado de una condena en caso de ser encontrado culpable.

Desde ayer, Vandenbroele cuenta con seguridad provista por la custodia de ese programa que depende del Ministerio de Justicia, y hoy se ausentó en lo que fue una nueva jornada del caso Ciccone en la que está siendo juzgado.

El abogado, titular de The Old Fund, podría dar información sobre su supuesto vínculo con Boudou, el cual ambos negaron sistem ticamente, pero que para la Justicia existe.

Incluso, Laura Muñoz, expareja de Vandenbroele, dijo que él era el ‘testaferro‘ de Boudou y que éste lo contactó a través del empresario José María Núñez Carmona.

La declaración del viernes al as 8.30 horas ser ante el fiscal Jorge Di Lello y el juez Lijo, en los tribunales federales de Comodoro Py 2002.

Vandenbroele podría complicar al exvicepresidente de Cristina Kirchner. El supuesto testaferro de Boudou, Alejandro Vandenbroele, pidió acogerse al régimen del arrepentido en el marco de las causas que se siguen en su contra, entre ellas por la compra de la ex Ciccone Calcográfica y que involucra al ex Vicepresidente, preso hace 10 días.

En el marco del juicio por el salvataje de Ciccone, Boudou había ratificado días atrás que no conocía a Vandenbroele, mientras que Laura Muñoz, ex esposa del empresario declaró que él "trabajaba para el entonces ministro de Economía" y que su intermediario era José María Núñez Carmona, amigo del ex funcionario. "Me dijo que trabajaba para Boudou y que el nexo era Núñez Carmona y que estaban haciendo un negocio con la provincia de Formosa y que debía armar unas sociedades", señaló la semana pasada la mujer ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py.