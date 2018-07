Sin Cristina, el kirchnerismo sale al interior a federalizar la marca Unidad Ciudadana

Hace dos semanas, en el cristinista Instituto Patria, se realizó una cumbre de Unidad Ciudadana (UC), la sucesora del extinto Frente para la Victoria (FpV). Sin Cristina Fernández de Kirchner, algo que se repetirá en la búsqueda de federalizar la marca electoral con la que la ex Presidenta fue electa senadora en la provincia de Buenos Aires. Su ausencia en el próximo calendario de lanzamientos provinciales responde a una obviedad: si se sube a un escenario, sería catalogada de candidata prematura. Como siempre, si bien se cansa de repetir en privado que no lo desea, hasta último momento será un misterio si juega o no en las futuras presidenciales.

Es más, en los distritos del Conurbano están reviviendo la temporada 2016/2017, en la que pasaron de rechazarla de plano a buscarla a falta de un candidato que mida. Por ahora, juran quienes hablan con ella, la ex mandataria se mantiene como "armadora" del futuro frente. "Habla con todos", repiten. Y si no es ella, es su hijo Máximo Kirchner, a fuerza de asados bonaerenses.

Con Oscar Parrilli a cargo de la agenda, los presidentes de los partidos que conforman el frente electoral, terminaron de pulir los detalles para el próximo lanzamiento en el interior, de cara a las presidenciales de 2019. Carlos Castagneto (que revitalizó Kolina tras el alejamiento de Alicia Kirchner), Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro), Diana Conti (Partido de la Victoria, la base original del FpV) y el intendente Mario Secco (Frente Grande), recibieron a referentes K de Córdoba. El próximo 3 de agosto, luego de visitar la Salta del peronista "racional" Juan Manuel Urtubey y el Corrientes del oficialista Gustavo Valdés, la cúpula cristinista desembarcará en tierras de otro PJ renuente al kirchnerismo: Juan Schiaretti.

El antecedente del salteño Sergio "Oso" Leavy los entusiasma: con un PJ provincial dividido, con una rama massista, el año pasado logró ser electo al "homenajear" a Unidad Ciudadana, copiando el mismo nombre para su frente.

Según confiaron desde este armado, el objetivo es visitar casi todas las provincias para fin de año para "nacionalizar" la marca K, con la idea de apuntalar en cada distrito a un candidato propio (identificado con la ex Presidenta) que, eventualmente, compita desde Unidad Ciudadana en la famosa mega-PASO que pregonan, frente a un PJ oficial o externo.

Por esta razón, por ejemplo, todavía no definieron cuándo ir a la Tucumán del gobernador Juan Manzur identificado aún con el kirchnerismo sólo dentro de su provincia, no fuera de ella. Si no hay acuerdo con el mandatario, que hoy parece más inclinado a formar parte del entramado pichettista, el kirchnerismo debería acordar con el ex mandamás José Alperovich.

Con esta estrategia electoral, de una interna potente que busca forzar el ballottage con un Mauricio Macri que ven debilitado por la turbulencia económica, ya imaginan un escenario: un postulante K (que algunos de sus seguidores desean que sea la propia Cristina Kirchner) frente a una opción peronista-renovadora, como el ya lanzado Felipe Solá. O, por qué no, el mismo Sergio Massa, de quien ya no hablan tan mal en el Patria. En cambio, no habría, fiel a la costumbre cristinista, una pulseada interna de UC, como ser entre los ya lanzados Agustín Rossi y Jorge Capitanich; y el mencionado Axel Kicillof. "Dividiría el voto kirchnerista", es el argumento.