Silencio de CFK y reproche de Alfonsín: así tomó la oposición los anuncios

Incredulidad, reproche y críticas. Así recibió la oposición el paquete de anuncios de la administración Mauricio Macri para sobrellevar la crisis económica. Como en anteriores momentos complicados de la Casa Rosada, Cristina Fernández de Kirchner se llamó a silencio, mientras tras el aval judicial prepara su viaje a Cuba para ver a su hija Florencia.

"La gente sabe lo que ella piensa", argumentan en el Instituto Patria. Evitan aclarar, eso sí, que en un escenario pre-electoral polarizado, cuando a Cambiemos le va mal, el kirchnerismo saca ventaja, con una ex Presidenta muda rindiendo en las encuestas.

Con la visión de que las medidas oficiales tienen una tonalidad K, antes del anuncio fue el último ministro de Economía cristinista, Axel Kicillof, quien se anticipó a esa lectura. "Durante nuestro gobierno se cansaron de criticar cualquier medida de este tipo. Si el "congelamiento" es útil, ¿por qué esperaron a que se produjera este desastre? Pero aún si llega a salir bien no nos están salvando, estarán sellando su fracaso", tuiteó en la previa el virtual precandidato a gobernador bonaerense.

Si en en cambio fuera sólo una operación de marketing y ni siquiera se va a implementar, estamos ante un nuevo capítulo de la estafa electoral. En cualquiera de las opciones, los bonaerenses estamos sufriendo por la ineptitud de Vidal. #RompieronTodo pic.twitter.com/Ygd0JYDy2k — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 17, 2019

Las quejas no sólo vinieron desde el peronismo. El radical Ricardo Alfonsín se jactó de haber reclamado hace tiempo un cambio de rumbo. "Si al inicio hubieran advertido que el esfuerzo, además de compartido, debe ser equitativoy , que para ello hace falta política además de mercado, estas medidas serían innecesarias, y muchas penas se hubieran evitado".

Menos, por ahora, Roberto Lavagna, los precandidatos presidenciales también opinaron. "No se ven medidas que impulsen reactivación. Los ingresos siguen estando deprimidos por la inflación que hubo y que hay", reprochó Agustín Rossi, diputado del FPV. "No son capaces de militar estos anuncios, no basta con tomar una decisión y anunciarla, tendrían que tener una convicción de la eficacia de esa medida", les endilgó Felipe Solá, otro peronista con aspiraciones.

Desde Alternativa Federal las miniminizaron. "(Las medidas) son un pequeño parche que intenta paliar la crisis, pero el empobrecimiento que le generaron a los argentinos y el daño que le provocaron a la economía es muy grande", se quejó el líder renovador Sergio Massa, durante una recorrida en una empresa de Pilar.

Y el tigrense completó: "Hoy, Macri se da cuenta que tiene que cambiar, pero es tarde. Este gobierno ya fracasó.”

Algo parecido consideró José Luis Gioja, titular del PJ Nacional, al catalogarlas de "insuficientes, extemporáneas y demuestran que hay insensibilidad frente al desastre económico en la que está sumida su gestión".

"El Gobierno actúa de manera irresponsable y caprichosa. Responde ante el crecimiento de su imagen negativa en el electorado pero fue indiferente cuando le planteamos la necesidad de atender con urgencia la crisis", fue la respuesta colectiva del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados.