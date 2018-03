Siguen los reclamos de las petroleras por los cambios en Vaca Muerta

La burbuja de ilusión que se había generado en torno al potencial de Vaca Muerta como llave para el crecimiento sostenido en el tiempo está cerca de pincharse. Los cambios en el esquema de subsidios para incentivar la producción y los repetidos conflictos entre empresas y sindicatos opacan las actividades del sector que más aportó en inversiones en la era macrista.

En los últimos días, varias firmas petroleras volvieron a la carga en el reclamo de la aplicación total del acuerdo laboral que permitiría alcanzar mayor productividad en los campos no convencionales de la cuenca neuquina. Desde que se firmó el convenio, hace ya doce meses, distintas etapas operativas se vieron afectadas por disidencias entre lo escrito en los papeles y la práctica. Fue el caso de la cantidad de operarios por turno y la eliminación de las horas taxi, parcialmente compensada por adicionales.

Pero, además, las compañías recordaron que los cambios en el Plan Gas harán que se reorienten inversiones, en vez de que se sumen otras. Desde Alemania, la firma local Wintershall criticó la modificación que el Ministerio de Energía hizo en la resolución 46 del año pasado, plasmada en noviembre como resolución 421.

En principio, el Gobierno estaba dispuesto a pagar u$s 7,50 por millón de BTU para el gas no convencional incremental (por encima de lo ya producido en el mismo período) extraido en Vaca Muerta a partir de este año. Sin embargo, para ahorrar en subsidios y oxigenar la caja, el cambio premia solo a los nuevos proyectos, por lo que la producción anterior quedó desamparada. Si la resolución 46 ya presentaba inconvenientes (los yacimientos no convencionales tienen una declinación productiva superior al 50% en un año y se hace muy difícil incrementar la extracción), la 419 liquidó algunos proyectos.

La modificación generó quejas en su momento, que ahora vuelven a estallar. Wintershall dijo que el beneficio ahora es para quienes se incorporen a Vaca Muerta y no para "los leales", que ya estaban desde antes. Fuentes de YPF, por su lado, recordaron que El Orejano, un campo que tiene en asociación con el gigante petroquímico Dow y que produce unos 5 millones de metros cúbicos diarios de gas, se quedó sin esta protección, pero los buenos resultados llevarán a hacer un esfuerzo para potenciarlo. Otros campos, en cambio, verán cómo "se levanta el pie del acelerador" y "se reorienta la inversión". Otra voz del sector confirmó que se moverán de acuerdo a los incentivos que encuentren.

La pregunta subyacente, que muchos especialistas se hacen, es si las empresas están preparadas para competir en Vaca Muerta cuando los subsidios se acaben, y si el gas producido actualmente no es rentable sin el sostén del Estado. El Gobierno quedó debiendo más de u$s 1500 millones por el Plan Gas finalizado en diciembre.

Por otro lado, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, sostuvo reuniones con sindicatos y empresas para revisar y controlar el cumplimiento de la adenda, que todavía genera problemas.