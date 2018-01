Siguen los cruces entre la Coalición Cívica y UCR porteña

El legislador porteño y presidente del Congreso de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, reiteró que en 2019 su partido no aceptará una alianza con la UCR porteña, y cuestionó el "acuerdo corporativo" que suscribieron los referentes Enrique "Coti" Nosiglia y Daniel Angelici de cara a la renovación del Comité Capital del partido.

"La CC-ARI ratifica que no va a avalar acuerdos corporativos que desvirtúen lo que nos comprometimos en la fundación de Cambiemos", señaló Ferraro, luego de que el flamante presidente de la UCR porteña, Guillermo De Maya, dejara la puerta abierta a un eventual entendimiento para conformar Cambiemos en territorio porteño.

Además, Ferraro resaltó que "Elisa Carrió, Horacio Rodríguez Larreta y Vamos Juntos compitieron en elecciones libres y fueron acompañados por más del 50% de la ciudadanía, por lo tanto, es importante ser humilde y respetuoso".

Ferraro salió así al cruce de De Maya, quien asumió al frente de la UCR capitalina en una lista consensuada por Nosiglia y Angelici. El sucesor en el cargo de Emiliano Yacobitti apuntó a Carrió y aseguró que es posible armar Cambiemos en la Ciudad siempre que desaparezcan "los patrones de estancia".

En diciembre, Carrió advirtió al Gobierno que la CC "no formará parte de un acuerdo entre Nosiglia y Angelici" en el seno de Cambiemos. La diputada nacional denunció a Angelici por supuesto tráfico de influencias -causa en la que la Justicia lo sobreseyó- y considera que el amigo del presidente Mauricio Macri expande su influencia en Comodoro Py y en la política a través del radicalismo.

Macri siempre buscó evitar confrontar con Carrió por Angelici. No se manifestó nunca ni a favor de la diputada ni de quien designara como delfín político en Boca. No obstante, siempre negó que su Gobierno intercediera en la Justicia a través de operadores.

En 2017, a raíz del apoyo de la cúpula porteña al ex embajador Martín Lousteau y de la negativa de Rodríguez Larreta a dejarlo competir en internas no se conformó Cambiemos en la Ciudad, siendo el único distrito del país en el que ese sello no participó. Carrió se impuso con comodidad en la elección, casi 40 puntos encima de Lousteau.