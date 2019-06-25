nota en desarrollo
Economía y política Martes 25 de Junio de 2019
Sigue mal el consumo: en abril, las ventas en los súper bajaron 12,6% i.a y en los shoppings 22,9%
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|-0,2299
|41,4000
|43,4000
|DÓLAR BLUE
|-0,5637
|43,9000
|44,1000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|-2,0985
|-
|42,7987
|EURO
|-0,1294
|48,1832
|48,2342
|REAL
|-0,5544
|11,0032
|11,0136
|BITCOIN
|3,0820
|11.368,2000
|11.369,5600
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|-1,6010
|49,9375
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-0,8000
|62,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-0,7874
|63,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|52,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|0,1894
|68,7600
|TNA 7 DIAS
|-3,4771
|50,8000
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|2,0000
|153,00
|150,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|-7,2165
|1,80
|1,94
|DISC USD NY
|-1,6529
|119,00
|121,00
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|0,2200
|40.111,9800
|BOVESPA
|-1,9000
|102.062,3300
|DOW JONES
|-0,5500
|26.727,5400
|S&P 500 INDEX
|-0,7110
|2.945,3500
|NASDAQ
|-1,3400
|8.005,6960
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|-0,6876
|331,7038
|334,0003
|TRIGO CHICAGO
|-0,4647
|196,7626
|197,6812
|MAIZ CHICAGO
|0,0000
|175,8788
|175,8788
|SOJA ROSARIO
|-0,6421
|232,1000
|233,6000
|PETROLEO BRENT
|0,2004
|64,9900
|64,8600
|PETROLEO WTI
|-0,1900
|57,7900
|57,9000
|ORO
|0,5939
|1.422,7000
|1.414,3000