  1. EL CRONISTA
  2. ECONOMIA Y POLITICA
  3. DEFAULT
Economía y política Martes  25 de Junio de 2019

Sigue mal el consumo: en abril, las ventas en los súper bajaron 12,6% i.a y en los shoppings 22,9%

Sigue mal el consumo: en abril, las ventas en los súper bajaron 12,6% i.a y en los shoppings 22,9%

nota en desarrollo

David Pugno

Lo �nico que sube es la imagen del presidente jajajajajajajajajajja.

Responder Reportar
Mercados Online
MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN-0,229941,400043,4000
DÓLAR BLUE-0,563743,900044,1000
DÓLAR CDO C/LIQ-2,0985-42,7987
EURO-0,129448,183248,2342
REAL-0,554411,003211,0136
BITCOIN3,082011.368,200011.369,5600
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS-1,601049,9375
C.MONEY PRIV 1RA 1D-0,800062,0000
C.MONEY PRIV 1RA 7D-0,787463,0000
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000052,0000
PRESTAMO 1RA $ 30D0,189468,7600
TNA 7 DIAS-3,477150,8000
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)2,0000153,00150,00
CUPÓN PBI EN PESOS-7,21651,801,94
DISC USD NY-1,6529119,00121,00
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL0,220040.111,9800
BOVESPA-1,9000102.062,3300
DOW JONES-0,550026.727,5400
S&P 500 INDEX-0,71102.945,3500
NASDAQ-1,34008.005,6960
FTSE 1000,14007.139,7600
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO-0,6876331,7038334,0003
TRIGO CHICAGO-0,4647196,7626197,6812
MAIZ CHICAGO0,0000175,8788175,8788
SOJA ROSARIO-0,6421232,1000233,6000
PETROLEO BRENT0,200464,990064,8600
PETROLEO WTI-0,190057,790057,9000
ORO0,59391.422,70001.414,3000
https://www.apertura.com
Revista Apertura
Revista Infotechnology

Más notas de tu interés

Shopping

Lo más visto en Economía y política

Sigue mal el consumo: en abril, las ventas en los súper bajaron 12,6% i.a y en los shoppings 22,9%

Sigue mal el consumo: en abril, las ventas en los súper bajaron 12,6% i.a y en los shoppings 22,9%

Fernández dijo que “hay que cumplir con la ley aunque a algunos les cueste conocer la verdad”

ELECCIONES 2019
El precandidato a presidente lanzó un dardo al Gobierno por el pedido de suspensión de las PASO. Fernández dijo que “hay que cumplir con la ley aunque a algunos les cueste conocer la verdad”

Cuánto gastó el Gobierno para el armado de las elecciones en lo que va del año

ELECCIONES 2019
Cuánto gastó el Gobierno para el armado de las elecciones en lo que va del año

Las expectativas de inflación siguen arriba del 30% pero bajan en el Gran Buenos Aires

EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN
Las expectativas de inflación siguen arriba del 30% pero bajan en el Gran Buenos Aires

Qué hay detrás de la movida del Gobierno para suspender las PASO

ELECCIONES 2019
Qué hay detrás de la movida del Gobierno para suspender las PASO

Espert da pelea: para ser candidato, usará el mismo sello de Granata

ELECCIONES 2019
Espert da pelea: para ser candidato, usará el mismo sello de Granata