Sigue la pelea por el despacho de Máximo K

El despacho de la Cámara de Diputados que presuntamente había sido asignado a Máximo Kirchner y, según denunciaron las autoridades del cuerpo, fue "violentado" por militantes de La Cámpora, continuaba ocupado ayer por personal del diputado del Frente para la Victoria (FpV).

Según informaron voceros de la Presidencia de la Cámara de Diputados, no se modificó la situación por la disputada oficina, ubicada en el tercer piso del Palacio Legislativo. Las mismas fuentes advirtieron además que "no puede quedarse nadie si no hay un diputado".

El FpV, que en su momento había denunciado al oficialismo por usurpación, apuntó que "nunca en la historia del Congreso desde la Presidencia de la Cámara se violentó un despacho, se cambió la cerradura y se lo fajó". La disputa por la oficina comenzó el pasado 21 de enero y desde entonces militantes y diputados de La Cámpora se turnan para hacer una suerte de guardia, incluso durante la noche, y no abandonar las oficinas.