Sigue la búsqueda del hijo de Storani en el río Luján

Un equipo de Prefectura Naval con buzos, lanchas y un helicóptero seguía anoche con la búsqueda del adolescente Manuel Storani, desaparecido desde los primeros minutos del viernes en el río Luján, tras el choque de dos embarcaciones en el que murieron su madre y otra persona.

El padre de Manuel, el ex diputado y ex ministro, Federico Storani, consideró ayer que lo ocurrido "no fue un accidente", ni una "fatalidad" porque la lancha que los atropelló iba a excesiva velocidad. Por eso pidió "cambiar" porque el país "no" puede "seguir teniendo ‘récord’ de este tipo de hechos" de tránsito.

El prefecto principal Aníbal Moyá señaló a su vez que hay "gran cantidad de personas afectadas a esta búsqueda" y aseguró que en Prefectura "no vamos a aflojar hasta que tengamos un resultado".

Según reveló Storani, Manuel iba sentado en la lancha junto a su mamá, María de los Ángeles Bruzzone, quien falleció al llegar al hospital de San Fernando en la madrugada del viernes.