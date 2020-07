Sigue el escándalo con Ishii: ahora dice que "la falopa" eran medicamentos

Continúa el escándalo por los dichos del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, quien había manifestado en referencia al reclamo de los trabajadores de salud por sus salarios y las horas de descanso, que “cuando se mandan cagadas y venden falopa, los tengo que cubrir”. Si bien el dirigente peronista intentó aclarar que lo habían “sacaron de contexto”, en las últimas horas la oposición bonaerense pidió la suspensión del funcionario.

La escena que generó polémica tiene lugar en el medio de la calle y data de hace un mes atrás, donde junto a Ishii se encuentra al menos una decena de trabajadores de la salud; aparentemente en su mayoría choferes de ambulancia.

“Cuando se mandan una cagada que me venden falopa, yo los tengo que cubrir”, se escucha con claridad. Y de inmediato, Mario Ishii repite: “Yo los tengo que cubrir cuando me estaban vendiendo falopa con las ambulancias”. La palabra “falopa”, que luego el jefe comunal aclaró que quería decir “medicamentos”, se oye dos veces.

Todo inició por una discusión entre el jefe comunal y los empleados por horas de descanso, ya que aseguraban que representaba un peligro salir a toda velocidad con una ambulancia sin dormir en este contexto tan delicado por la pandemia de Covid-19.

“Yo quiero laburar con los que quieren laburar y que tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre y me vienen a pedir laburo, yo se los doy. Cuando se mandan una cagada que me venden falopa, yo los tengo que cubrir… cubrir o… no los rajé todavía… Cuando me estaban vendiendo falopa con las ambulancias. Entonces, muchachos, ojo al pancho que los tengo a todos anotados para rajar”, expresa Ishii.

Después del escándalo, el intendente de José C. Paz justificó en radio Mitre que lo habían sacado de contexto. Precisó que nunca dijo que “encubría” la venta de “falopa”, sino que cubría “el trabajo de las ambulancias, no a narcotraficantes”.

”Estoy cubriendo el trabajo, no encubriendo narcotraficantes”, se defendió el intendente del distrito del noroeste del conurbano, y aclaró: “Me sacaron de contexto, porque dije que cubría el área” de Salud”, contó ayer por la mañana con radio Mitre.

También, Ishii explicó que “tomaron una sola parte de lo que dije con una intención maliciosa” y lamentó que “esa frase sea inadmisible”. En esa línea, pidió que “vean todo el video, no solo 40 segundos”, e insistió: “Estoy cubriendo todo, digo yo, no encubriendo, sino cubriendo institucionalmente, y al no tener pruebas, mando a investigar”.

“No protejo la venta de falopa, para nada, al contrario, yo tengo un hospital mental y terapéutico donde ya sacamos 200 chicos con problemas de adicción de alta”, y remató: “Ojala pudiese fusilar a los que venden droga”.

Por otra parte, dirigentes de la oposición repudiaron los dichos del intendente de José C Paz.

Por ejemplo, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, encabezado por Alfredo Cornejo, solicitó la inmediata intervención de la Justicia para que “investigue los gravísimos dichos” de Ishii.

”Por ello, desde el Comité Nacional solicitó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y a su ministro de Seguridad, Sergio Berni, que tomen las medidas correspondientes al caso para combatir realmente las mafias de la droga y no generar ningún tipo de sospecha al respecto”, apuntó la conducción de la UCR a través de un comunicado.

Un fiscal de San Martín decidió iniciar una causa de oficio por “averiguación de delito”.