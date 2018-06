Sica prometió a empresarios mantener estímulos al consumo y ayudar a pymes

A dos días de haber asumido, y en pleno paro general de la CGT, el ministro de Producción, Dante Sica, tuvo ayer un primer round con el sector empresario para contarles cuál es su estrategia de gestión y qué medidas está pensando para apuntalar el mercado interno y la exportación. Primero en un desayuno con directivos de la Cámara de Comercio (CAC) y luego en un almuerzo con parte del comité ejecutivo de la UIA, Sica les reconoció que se vienen meses duros en materia de actividad económica, con alta inflación, pero hacia fin de año podrían comenzar a vislumbrarse mejoras.

Mientras tanto, mantendrán los estímulos para morigerar la caída en la demanda interna y crearán una mesa específica para coordinar, junto con Agricultura y Cancillería, el impulso al comercio exterior. Hubo coincidencias en que las paritarias no bajarán del 25%, en línea con lo firmado por Camioneros. El ministro también les adelantó que trabajarán con el Banco Central para diseñar nuevos mecanismos de financiamiento destinados a las pequeñas y medianas empresas, agobiadas con las actuales tasas de interés y la contracción de las ventas.

El primer encuentro del día fue con el presidente de la CAC, Jorge Di Fiori, y el secretario de la entidad, Natalio Grinman. El vínculo con ellos, como con tantos otros empresarios, es casi de amistad. Es que Sica participó, por la consultora Abeceb, del último trabajo realizado por la cámara respecto del "Costo argentino". En un clima más que informal, los dirigentes le recalcaron la caída de ventas que viene sufriendo el sector de comercio, que alcanza al 5% interanual, y la necesidad de mantener los instrumentos de cuotas sin interés hoy vigentes. El ministro les anticipó que en los próximos días anunciará el relanzamiento del plan "Ahora 12" y las 3 y 6 cuotas sin interés y que también en breve lanzarán una línea de crédito del Banco Nación específica para pymes. "Buscamos darle mayor liquidez y ayudar a no quebrar la cadena de pagos", manifestó un funcionario de Producción.

Sica recibió a Di Fiori y Grinman, de la CAC

Estos dos temas también fueron charlados con los industriales. En este almuerzo, del que participó el titular de la UIA, Miguel Acevedo, y ocho miembros más del comité, Sica planteó dos agendas de trabajo: la coyuntural, en la que se refirió a las medidas mencionadas y a la necesidad de hacer un seguimiento de los precios mediante los instrumentos disponibles en la Secretaría de Comercio (Precios Cuidados, Precios Claros) y el análisis de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC); y la de más largo plazo, donde hizo el foco en las exportaciones. En este sentido, le propuso a los empresarios trabajar fuertemente en el aumento de las ventas al exterior, en coordinación con las tres áreas de gobierno involucradas: Comercio, Cancillería y Agroindustria. Cómo abrir nuevos mercados y cómo fortalecer la oferta exportable fueron los dos ejes de trabajo mencionados por el ministro.

Al respecto, el vicepresidente de la UIA y de Copal, Daniel Funes de Rioja, le mencionó que no es un trabajo sencillo, ya que un mercado perdido no se recupera fácil. "En 2011, se exportaban u$s 30.000 millones de alimentos, mientras que ahora se venden u$s 25.000 millones. Eso no fue en un mes ni en un año, sino que fue producto del atraso cambiario sumado a otras cuestiones que hacen a la competitividad", manifestó el directivo. Hoy el dólar a $ 27 ayuda al Gobierno y al sector privado en esta tarea, pero coinciden en que además hay que avanzar en la reducción de costos logísticos, tributarios y las asimetrías regionales.

"Hay que mantener el equilibrio en las variables porque si al tipo de cambio se lo come luego la inflación, estamos en lo mismo", planteó Acevedo, quien reclamó en la reunión evaluar el impacto de las importaciones y los desvíos de comercio, así como también volver a contar con información estadística desagregada de comercio exterior, que actualmente se encuentra limitada.