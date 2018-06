Sica llega con un dólar competitivo para exportar y misión de reactivar en 4° trimestre

El designado ministro de Producción, Dante Sica, se prepara para asumir esta semana al frente de la cartera que tanto desgaste le generó a su predecesor, Francisco Cabrera, durante los dos años de gestión de Cambiemos. El Gobierno decidió renovar parte del equipo económico para darle aire a la gestión y Pancho, como le suelen decir sus amigos, fue uno de los elegidos para pagar el costo. En su lugar, y en pleno consenso con él, llega al despacho del piso 11º del Palacio de Hacienda el economista fundador de la consultora Abeceb, quien ya trabajaba para el Gobierno desde hace tiempo. Fue sondeado el viernes, y el sábado resolvió hacerse cargo de la gestión, después de que lo convenció el propio Cabrera, con quien tiene un vínculo muy cercano.

¿Tiene en mente el nuevo ministro un giro en la política productiva? ¿Cuál es el plan? Ayer adelantó algunas precisiones públicamente en una entrevista de la AM 1110 (ver aparte), pero según pudo reconstruir El Cronista, incluso consultando a los mayores allegados de Sica, sus ideas serían las siguientes:

-Sica se hará cargo de la cartera con un cambio sustancial de base: el dólar ya no está a $ 18 y atrasado, sino que se ubica cerca de $ 30, holgado, y con una perspectiva de que la inflación no se licúe toda la ganancia de competitividad porque el consumo no puede convalidarlo.

-Este giro en materia macroeconómica, provocado en parte por la situación financiera internacional y la huída de los capitales hacia el dólar pero también porque el Fondo Monetario Internacional (FMI) puso como condición la libre flotación cambiaria, será crucial para el nuevo ministro. Con una mejora del tipo de cambio real, Sica podrá poner en práctica su plan de trabajar más sobre el impulso a la exportación, clave para mejorar la balanza comercial. "No es lo mismo ser ministro de Producción con un dólar a $ 18 que con un dólar a $ 30", dijo una fuente allegada a Sica.

-No es el objetivo de Sica hacer un cambio radical en la política de la cartera productiva. Sí modificará un poco el foco, ya que desde el inicio Cabrera le dio un mayor impulso a la captación de inversiones, y su decisión es trabajar más sobre mejorar la competitividad e impulsar las exportaciones.

-Respecto de los aumentos de precios, al igual que Cabrera y Braun, Sica tampoco cree en los controles, sino que considera que hay que trabajar para tener mucha transparencia e información para el beneficio de los consumidores. Tampoco habrá cambios en materia de administración del comercio. Para el nuevo ministro, las reglas de la Organización Mundial del Comercio son las que valen, por lo que no habrá mayores controles a la importación que las permitidas a nivel internacional.

-Sica tiene claro que se avecinan meses duros en materia de actividad económica. Lo viene planteando desde su consultora y lo dejó reflejado en informes reservados que recibieron en las últimas semanas diferentes empresarios. La economía está saliendo de una crisis cambiaria que golpeó fuerte, pero que le dejará mejores fundamentals. A partir de este nuevo escenario dicen sus allegados, "habrá que sentarse con los sectores, discutir, ver cuáles son los problemas y trabajar mucho en competitividad". "Este segundo semestre está perdido. El tercer trimestre dará entre 0 y negativo, y en función de lo que pase con los salarios hacia el cuarto trimestre podría darse alguna mejora. Pero el consumo privado recién va a empezar a mejorar el primer trimestre del año próximo", agregó la fuente.

Relevo dolido

Cabrera recibió la noticia de que sería removido el viernes por la noche, luego de la reunión que mantuvo con Macri y Lilita Carrió y en el que se habló de cómo impulsar a las pymes, muy afectadas por la crisis. El Presidente le comunicó que llegó el momento de hacer un cambio de aire en el equipo económico y que tenía que dar un paso al costado. El saliente ministro quedó golpeado tras la decisión porque hace diez años que forma parte del proyecto político presidencial, aunque entiende cuál es el juego, admitieron fuentes cercanas a Cabrera. El ex ministro apoyó el nombramiento de Sica en su lugar y fue él quien lo convenció de que aceptara. A la vez, el economista le pidió que se hiciera cargo del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para trabajar mancomunadamente en beneficio de la producción.

El flamante ministro jurará entre mañana y el jueves y luego tomará posesión de su despacho. Igualmente, ya le pidió informes a todos los secretarios de la cartera para tener una reunión apenas desembarcara y comenzar a trabajar. No es su intención cambiar de equipo, por lo que, en principio, estarían confirmados el secretario de Comercio, Miguel Braun; el de Transformación Productiva, Lucio Castro; el de Industria, Fernando Grasso; el de Emprendedores y Pymes, Mariano Mayer, y el de Integración Productiva, Fernando Premoli. También quedaría el jefe de asesores de la cartera, Ignacio Pérez Riba, y el responsable de las mesas de competitividad, Martín Etchegoyen.