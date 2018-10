Sica: “Un camionero sale en la Argentina 2,5 veces lo que sale en Brasil"

El ministro de Producción, Dante Sica, evitó hoy confrontar con los funcionarios designados por el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, y pidió “esperar a que asuman” para conocer la impronta que tendrá la nueva gestión, luego de que el futuro ministro de Hacienda brasileño, Paulo Guedes, asegurase que la Argentina no será prioridad para el nuevo gobierno. “Todo lo que escuchamos hasta ahora son declaraciones en el momento de la euforia de la campaña”, sostuvo Sica.

El funcionario de Mauricio Macri procuró descomprimir la tensión que generaron las palabras de Guedes, quien se disculpó luego de asegurar que ni la Argentina ni el Mercosur serían prioridad, aunque luego volvió a insistir en su idea original. Consultado por la senadora del Frente para la Victoria por Santa Fe, María Sacnun, Sica pidió paciencia.

“Todo lo que escuchamos hasta ahora son declaraciones de funcionarios aún no nombrados, sólo designados, que hablaron en el momento de la euforia de la campaña. Hay que esperar que las nuevas autoridades asuman, definan su estrategia y ver cómo avanzamos”, señaló. De todas formas, destacó lo que consideró una sintonía con el gobierno electo de Brasil respecto del mercado común.

“Lo que están volcando es más o menos lo que estamos diciendo nosotros desde el Gobierno. El Mercosur necesita una modernización. Esto va a ser una gran oportunidad”, auguró. La Argentina asumirá en enero (en paralelo con la asunción de Bolsonaro) la presidencia del Mercosur.

Sin temor a una devaluación

Además, Sica señaló que no prevé una devaluación brusca del real, aunque de ocurrir, dijo, la Argentina podrá afrontarla. “No creo que pase, pero si pasa hoy tenemos mayor capacidad de absorción a los shocks externos. No tenemos una política tan rígida”, subrayó.

En otro tramo de su presentación, al responderle al senador por Chubut, Alfredo Luenzo, Sica aprovechó para cuestionar la preeminencia de los camiones en el transporte de cargas nacional y apuntó, sin nombrarlo, contra el secretario general del gremio de Camioneros y opositor clave del Gobierno, Hugo Moyano.

“Estamos trabajando en la mejora de los costos. Seguimos atados a un sistema de transporte logístico en el que el 93% se concentra en camiones”, arrancó el ministro que rápidamente completó: “Un camionero sale en la Argentina 2,5 veces lo que sale en Brasil, en el buen sentido lo digo. Los costos son altos y esto pone en jaque varias actividades”, aseguró. No aclaró a qué se refería con “el buen sentido” de sus palabras.

Críticas en su paso por el Senado

La mayor cantidad de críticas y cuestionamientos que recibió pasaron por las complicaciones en el mercado de trabajo y los despidos en los sectores público y privado. Consultado por las previsiones del Presupuesto 2019 que, a su juicio, permitirían revertir la situación, enumeró: “La recuperación de Brasil”, “la modificación en el tipo de cambio” y la “expectativa de mejora de la cosecha”. Además, para enfrentar a la gran cantidad de empleadores que no registran a sus trabajadores, pidió “algunas de las leyes que esperan en el Congreso como la del blanqueo laboral”.