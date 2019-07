Sica: "Los empresarios te felicitan por WhatsApp y te putean por los diarios"

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, aseguró hoy que "los empresarios te felicitan por WhatsApp y te putean por los diarios", en referencia al grupo que 256 CEOS y representantes tienen en la red social de mensajería instantánea.

"Me parece muy bien y estoy contento de que los empresarios empiecen a expresarse, porque este este es un país en el que los empresarios te felicitan por WhatsApp y te putean por los diarios. Nunca se expresan en las cosas que están bien y en las cosas que están mal", aseguró Sica en diálogo con Radio Cítrica.

El ministro apuntó además que prefiere que los hombres de negocios dejen de hablar en Off the récord. "Lo mejor es que todos hablemos en on. Este es un gobierno transparente que juega con la verdad, dice lo que piensa y no engaña desde el punto de vista de las estadísticas ni de las opiniones", pidió.

"Me parece hasta sano que los empresarios empiecen a expresarse con respecto a los temas que están pasando. Sino pasa lo de siempre: vivimos en situaciones ocuras, estamos cansados de los pactos corporativos, de que te digan blanco por un lado y hacen negro por el otro. Cuando más transparente todos seamos y cuando podamos opinar vamos a vivir en una sociedad más sana", remarcó.