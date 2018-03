Stolbizer: "Si se las saben todas por qué no la arreglaron"

"Si se la saben todas porqué no la arreglaron en vez de dejar el balurdo que dejaron", fustigó la diputada y líder del GEN Margarita Stolbizer. "Nuestra economía necesita conseguir dólares si quiere evitar mayor costo social por el ajuste. Única forma de conseguir: endeudamiento externo. El arreglo con los holdouts es necesario para acceder al mercado de crédito", agregó. En otro momento de alto voltaje, Stolbizer defendió al proyecto: "El arreglo ni es bueno ni es justo. ¡Y es caro! ¿Pero hay alternativa? Lamentablemente no".

En cambio entre quienes se opusieron estuvo el diputado por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Néstor Pitrola: "No hay que mentirle al pueblo, nunca los ciclos de endeudamiento fueron invertidos para el desarrollo nacional". Victoria Donda advirtió: "Este acuerdo es inaceptable. Creemos que es indispensable que el país haga respetar su soberanía. El discurso del miedo que nos quieren instalar no es el cambio que nuestro pueblo estaba esperan do y que nuestro pueblo votó".