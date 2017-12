"Si se cierra brecha de género en la Argentina se llegaría aumentar el PBI un 16%"

"Si se cerrase la brecha de género en la Argentina se llegaría aumentar el PBI en un 16% en el corto plazo y hasta un 18% en el largo plazo". Así lo aseguró Arancha González, directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés), horas antes de subirse al avión que la traerá a Buenos Aires para participar de la 11va. Conferencia Ministerial de la OMC.

El ITC es la agencia conjunta de la Organización Mundial del Comercio y las Naciones Unidas. González está frente a esta institución desde septiembre de 2013. Desde allí impulsó la creación de una plataforma, llamada "She trades", que promueve el desarrollo de la mujer para los negocios internacionales. El objetivo es conectar a 1 millón de mujeres al mercado para 2020. El martes próximo, dentro de la reunión de la OMC, lanzará esta plataforma en la Argentina, para la que viene trabajando con el Ministerio de Producción .

¿Por qué se eligió lanzar esta plataforma en la reunión de la OMC?

Para nosotros la cuestión de mujeres y comercio es importante; es una manera de hacer que el comercio sea más incluyente. Un problema que vimos en los últimos años es que el comercio fue benéfico a los países en general, pero no a todos a los actores en general. En ese sentido, que pueda beneficiar a las pymes, que son en promedio 98% en cualquier país, y dentro de estas, el 40% de las pymes son llevadas a cabo por mujeres empresarias. Sin embargo, de cada cinco exportadores, sólo una mujer lo es.

¿Van a ofrecer financiamiento a través de esta plataforma?

Lo que hacemos es movilizar a los actores locales dentro del país. Esta la idea de "She trades", empezar este ejercicio en la Argentina. Venimos trabajando con el Ministerio de Producción, y con las agencias de promoción como Exportar y las de las provincias. No es que vengamos con un paquete de dinero y soluciones. Lo que tenemos es una plataforma para que se dé la interacción. Tenemos pensado llevar a cabo conversar con entidades financieras que quizá tienen líneas de crédito blandas que a veces las mujeres no las están utilizando. Lo que sí hacemos es poner a disposición las 20.000 mujeres empresarias que ya están en esta plataforma. Ya hemos lanzado "She trades" en Indonesia, Nigeria, Finlandia, Colombia y hace un año en Brasil.

En medio de una mayor conciencia de la brecha de género, ¿cómo se da este desarrollo?

En el pasado ya se trabajó mucho en materia de salud, educación, violencia de género, entre otros aspectos. Ahora se pone el foco en el empoderamiento económico. Los gobiernos y la empresas se dan cuenta de que hay un gran motor de crecimiento que no están aprovechando. Estamos perdiendo en cantidad y calidad de crecimiento. Y, en este punto, es importante resaltar que sabemos que la manera en que la mujer gasta sus ingresos es diferente: mientras el 80% lo destinan a familias o comunidad, en los hombres es sólo el 40%. De esta manera, el ingreso de una mujer tiene una traducción inmediata en mejor educación y salud para su familia, y por ende, mejor desarrollo humano.

¿Cómo evalúan que podría mejorar el PBI argentino?

Sabemos que en América latina la brecha de genero genera pérdidas de 14% de PBI, cuando se lo compara con Europa, por ejemplo, donde esa cifra es de 10%. Si se cerrase la brecha de género en Argentina se llegaría aumentar el PBI en un 16% en el corto plazo y hasta un 18% en el largo plazo.