Si el PJ se une, puede sumar más intención de voto que Cambiemos en la Provincia

Si las distintas líneas del peronismo bonaerense se unieran de cara a la elección legislativa de octubre, tendrían chances de imponerse sobre Cambiemos y el Frente Renovador. Los peronistas y los kirchneristas, en una lista unificada, sumarían el 30,2% de la intención de voto; contra el 24,8% de Cambiemos y el 10,7% del Frente Renovador. A esta última fuerza podría sumársele un 0,9% extra si finalmente Sergio Massa y Margarita Stolbizer comparten una boleta.

Así lo muestra el Estudio Sistemático de Expectativas y Humor Social realizado por el Grupo de Opinión Pública (GOP) durante la última semana de enero, bajo la dirección de Claudio Polosecki y Raúl Timerman y la responsabilidad técnica de Esteban Lijalad. El informe, realizado a partir de 500 casos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, muestra que el Gobierno posee un capital electoral en torno del 30%, aunque la situación es cambiante en función de las decisiones que se tomen desde la oposición.

Si existiera un gran frente que agrupe a todos los opositores, obtendría más del 50% de los votos, escenario que cambia si el Frente para la Victoria va por un lado y el Frente Renovador por el otro. En ese caso, los primeros obtendrían un 27,96% de los votos y los segundos un 17,67%.

Entre los votantes del frente opositor, un 43% considera que debería estar liderado por Cristina Fernández Kirchner. En segundo lugar, con un 23%, fue mencionado Massa. Además, a quienes prefieren a la ex presidenta se les preguntó quién podría reemplazarla si ella no fuera candidata: la mitad eligió a Daniel Scioli.

En cuanto a la oposición, la imagen de Massa creció algunos puntos (se ubica en un 46,9%) así como la de Stolbizer (50,3%). Las imágenes de Scioli y Cristina están atadas: 39,6% y 38,5%, respectivamente.

La imagen positiva del Presidente Mauricio Macri se ubica en un 44,2%. En línea, la imagen de la gobernadora Vidal se ubica en un 56,5%. Si bien bajó unos puntos, prevalece como la dirigente política con mejor imagen positiva. Asimismo, para casi la mitad de los encuestados, la gobernadora es la principal figura del espacio del oficialismo, más allá de Macri.

El capital del Gobierno ante la opinión pública parece encontrarse más en el plano político que en el económico: para un 64,4% el gobierno logrará establecer acuerdos con la oposición y el sindicalismo y si bien subió algunos puntos, sólo un 43% teme que no obtenga la sanción de leyes clave. Por otro lado, más de la mitad no cree que la economía vuelva a crecer después de cinco años de estancamiento, y casi un 70% considera que los empresarios argentinos no están invirtiendo. Casi el mismo porcentaje lo atribuye a la falta de confianza en el Gobierno.

Un 53% evalúa que la situación económica del hogar es peor que hace un año atrás. El 68% recortó gastos.