Servini intimó a Barrionuevo para que devuelva el PJ

La novela del PJ suma un nuevo capítulo. La juez federal María Servini de Cubría ordenó ayer al desplazado interventor del Partido Justicialista Luis Barrionuevo que, con plazo máximo hasta hoy a las 13.30, entregue las llaves de la sede partidaria, luego de que la Cámara Nacional Electoral revocara su mandato y repusiera en la presidencia a José Luis Gioja.

Tras el fallo del máximo tribunal electoral, la intervención saliente presentó un recurso extraordinario que aún no fue resuelto, por lo que hasta el momento Barrionuevo no devolvió las llaves de la cerradura que hizo colocar en el edificio de Matheu 130 en el Juzgado de Servini de Cubría. En este contexto, la magistrada ordenó la entrega de la sede a las anteriores autoridades, "siendo que al día de la fecha no se ha recibido comunicación respecto a la resolución que hubiera adoptado el superior al respecto, en consideración a la demora que implica la tramitación del citado recurso".

Gioja celebró ante NA la decisión y no descartó ir hoy mismo a tomar posesión de la sede nacional del partido, donde los apoderados deberán realizar un inventario y un informe sobre el estado del inmueble.