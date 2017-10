Serio y casi en soledad, Boudou empezó a hoy a ser juzgado por el caso Ciccone

El ex vicepresidente kirchnerista Amado Boudou, un socio suyo y un presunto testaferro, entre otros, empezaron hoy a ser juzgados por supuesta corrupción en la adquisición de la imprenta Ciccone Calcográfica en 2010, cuando él era ministro de Economía.

El juicio que comenzó esta mañana, poco después de las 10, pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes.



Con rostro serio y actitud reconcentrada, casi en soledad-únicamente cuatro personas se ubicaron en la platea del público, entre ellas, el abogado Marcelo Parrilli-, el ex número dos de Cristina Fernández comparecía en el banquillo de los acusados ante el Tribunal Oral Federal 4, en Comodoro Py 2002.



En el otro extremo del banquillo se sentaba su amigo y socio José María Núñez Carmona, mientras que en la fila de atrás de acusados se ubicaba el supuesto testaferro y titular de la sociedad The Old Fund SA, Alejandro Vandenbroele, que a última hora de ayer comunicó que su defensa renunció.



A la mañana temprano, antes del inicio de la audiencia, ladefensora oficial Paula Viviana se constituyó como nueva abogada de Vandenbroele y pidió la suspensión del comienzo del juicio, con el pretexto de que debía conocer el expediente, pero el TOF4 rechazó esa solicitud.



El juicio arrancó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio oral que en su momento hizo el fiscal federal Jorge Di Lello.



Boudou, Núñez Carmona y Vandenbroele comparecen acusados de los delitos de ‘cohecho‘ e ‘incumplimiento de los deberes de funcionario público‘, junto al antiguo dueño de la imprenta Nicolás Ciccone, el ex jefe de asesores de la AFIP Rafael Resnick Brenner y el ex funcionario del Ministerio de Economía Guido Forcieri



El TOF4 está compuesto por los jueces Pablo Bertuzzi, NéstorCostabel y Gabriela López Iñiguez, por la fiscalía participan Marcelo Colombo y Santiago Eyherabide y las querellas están representadas por la Oficina Anticorrupción y la Unidad de información Financiera (UIF). Según la hipótesis de la causa, cuando la empresa Ciccone estaba en la quiebra, The Old Fund apareció para ofrecerles levantarla y quedarse con el 70 por ciento del paquete accionario mientras conseguía un beneficioso plan de pagos con la AFIP y encaraba la impresión de billetes de moneda nacional



En su acusación, el fiscal Di Lello sostuvo que Boudou “desplegó su influencia” para facilitar las maniobras de “adquisición de la empresa Ciccone Calcográfica” y su posterior “habilitación para contratar con el Estado Nacional, con la colaboración” del resto de los acusados



The Old Fund SA había debutado en los negocios vinculados al Gobierno nacional cobrando 7 millones de pesos como intermediaria en la renegociación de la deuda que la provincia de Formosa, gobernada por el kirchnerista Guido Insfrán, había concretado con el Palacio de Hacienda que conducía Boudou.