Ctera cerró la marcha docente con el llamado a un nuevo paro el 30 de marzo

La secretaria general del gremio Ctera, Sonia Alesso, llamó esta tarde en Plaza de Mayo a un paro con movilización el 30 de marzo y advirtió que “la llave para destrabar el conflicto docente la tiene el gobierno”.

“Presidente Macri, ministro Bullrich, convoquen a la paritaria, si no el plan de lucha va a seguir”, enfatizó Alesso en el acto de cierre por la Marcha Federal Educativa.

Antes, el secretario general de Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, responsabilizó había resonsabilizado al Gobierno por el conflicto en el sector, y le pidió que ‘negocie con los trabajadores de la educación de manera responsable”.

Así lo sostuvo en el acto central de la movilización convocada por docentes en la Plaza de Mayo para protestar contra la decisión del Gobierno nacional de no convocar a la paritaria nacional y ‘en defensa de la escuela pública‘.

Romero, en referencia a la decisión de su sindicato de no adoptar nuevas medidas de fuerza hasta el paro de la CGT del 6 de abril, aclaró que “no hay tregua” y que “el Gobierno tiene que cumplir la ley” y convocar a las paritarias nacionales.

“Este Gobierno miente, confunde y agrede a los trabajadores. Generó el conflicto en el que estamos hoy‘, subrayó.

Marcha, acto y segundo día de paro

Con un multitudinario acto en Plaza de Mayo concluyó hoy el segundo día de paro y la Marcha Federal Educativa, en la que participaron cientos de miles de docentes que arribaron a la Ciudad desde distintos puntos del país para reclamar al Gobierno convocar a una paritaria nacional.



Tanto la Plaza de Mayo como las calles laterales y la avenida de Mayo se llenaron de guardapolvos blancos y banderas que identificaban a distintos puntos del país y carteles en defensa de la Escuela Pública, y los organizadores estimaron en 400 mil la cantidad de participantes.



‘Vienen por la educación, vienen por la mercantilización‘, disparó Sonia Alesso, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación, y advirtió: ‘Presidente Macri, ministro Esteban Bullrich, convoquen a la paritaria, si no el plan de lucha va a seguir‘.



Además de CTERA, en el palco central estaban los representantes de los gremios convocantes: UDA, CEA, Amet, Sadop y Conadu y el líder del gremio bonaerense de SUTEBA, Roberto Baradel.



En el marco de un paro nacional de 48 horas, antes del mediodía se empezó a poblar la Plaza con tres grandes columnas provenientes de la Patagonia, de Cuyo y del Nordeste (NEA) y Noroeste argentino (NOA), adem s de manifestantes que cruzaron el Puente Pueyrredón y del oeste y norte bonaerense.



Los organizadores calificaron de ‘histórica‘ la marcha y la compararon con las movilizaciones m s concurridas de la vuelta de la democracia, incluyendo la Marcha Blanca del 23 de mayo de 1988, en medio de un paro por tiempo indeterminado que tuvo altísimo acatamiento.



También la equipararon con aquel hito histórico que fue la Carpa Blanca instalada el 2 de abril de 1997 frente al Congreso Nacional, en protesta por la política impulsada por el entonces presidente Carlos Menen y para reclamar una Ley de Financiamiento Docente.



En el cierre del acto, la secretaria general de CTERA advirtió al gobierno central que los maestros ‘no se arrodillan‘ y subrayó que ninguno de los participantes de la marcha ‘se cayó en la escuela pública‘, en referencia a los dichos de Macri.



“Los maestros, los profesores de la Argentina, no nos arrodillamos‘, advirtió la gremialista y le pidió al gobierno que ‘cumpla la ley‘ con el llamado a paritarias nacionales.



En un encendido discurso, dijo: ‘Enseñamos valores, en la escuela nos importa la solidaridad, el respeto, la democracia, la justicia y la igualdad‘.



Antes del discurso de Alesso, el secretario general de Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, advirtió que ‘este Gobierno miente, confunde y agrede a los trabajadores. Generó el conflicto en el que estamos hoy‘.



En ese sentido, señaló: ‘Le pedimos que negocie por los trabajadores de la educación de manera responsable porque es un compromiso de todos‘.



A su turno, la secretaria general de Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Sara García, aseguró que ‘esta es una jornada histórica‘ y señaló que el objetivo es también ‘la defensa de la escuela pública‘.



El secretario General de SADOP, Pedro Bayugar, aseguró que Macri ‘desconoce el valor de la escuela pública‘ y advirtió que ‘nos convocaron apret ndonos y en la Provincia intentaron extorsionar a los docentes con mil pesos‘.



Afirmó que ‘el 6 de abril hay que hacer paro y no aflojar, no arrodillarnos ante un Gobierno que nos quiere vencer y ante empleadores que replican esa conducta. Todo eso significa un desprecio por la tarea docente‘.



Los micros cargados con maestros provenientes de ciudades del norte, sur y oeste del país viajaron durante toda la noche y llegaron durante la mañana al centro porteño acompañados por sus representantes gremiales locales.



Participaron la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) y delegaciones del Frente Gremial Docente Bonaerense (AMET, FEB, SADOP, SUTEBA, UDA y UDOCBA).