Sergio Palazzo: "Seguro haya infiltrados en la movilización del 22"

El titular de la Asociación Bancaria (AB), Sergio Palazzo, habló hoy sobre la marcha del 22 de febrero organizada por Camioneros y denunció que “seguramente haya infiltrados”.

"La marcha del 22 va a ser muy voluminosa, será una marcha contra la reforma laboral y el ajuste. Esperamos que el Gobierno entienda que no es una actitud golpista, sino que no es todo color de rosas como ellos creen", dijo en diálogo con radio La Patriada.

"Seguramente haya infiltrados en la marcha del 22, es una práctica habitual del Gobierno. Esperemos ser inteligentes y no caer en las provocaciones", consideró Palazzo.

Por otro lado, consultado sobre la fractura en la CGT luego de que un sector decidiera marchar junto a Moyano el 22 de febrero, indicó que “las declaraciones de (Héctor) Daer ponen sobre la mesa una ruptura que ya existía”.

“Pone en superficie también un debate entre el sector de 'los gordos' que dialogan con todos los gobiernos y los que nos cansamos de que el diálogo resulte infructuoso y que sólo haya traído perjuicio a los trabajadores”, agregó.

"Todavía hay sectores de la CGT que no estamos de acuerdo con sus políticas, y cada vez que nos manifestamos en consonancia, somos atacados", expresó el titular de La Bancaria. "El Gobierno y los medios de comunicación se encargan de instalar que el sindicalismo sólo son 4 o 5 que han cometido errores, a quienes yo no voy a defender. Pero no es sólo eso", concluyó.