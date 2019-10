Sergio Massa: "YPF debería volver a centrarse en el petróleo y olvidarse de los monopatines"

En clave electoral Sergio Massa criticó hoy a YPF, la compañía energética estatal, al señalar que "debería volver a su negocio principal de bombear petróleo y dejar de invertir en otros proyectos como los scooters".

El candidato a diputado por el Frente de Todos formuló estas declaraciones desde Estados Unidos, adonde viajó para disertar sobre los desafíos de la Argentina de cara al futuro, en el marco de un encuentro realizado en el Woodson Wilson Center.

"Tengo críticas a la actual gestión (de la compañía) que se dedicó a invertir en empresas fabricantes de monopatines en lugar de perforar petróleo, ¡cuando YPF es una petrolera!", afirmó Massa, en alusión a la inversión de la empresa en Bird Technologies, una firma líder en micro movilidad urbana que brinda servicios de movilidad personal a corta distancia mediante la distribución de scooters eléctricos en las grandes ciudades.

El tigrense contó también que no sugirió a Alberto Fernández (quien deberá elegir a los miembros de la junta de la empresa si es elegido) posibles candidatos para conducir la petrolera. "El Poder Ejecutivo es unipersonal y los funcionarios los elige el Presidente. Es el Presidente el que elegirá los perfiles, no yo", aclaró.

Tras los comentarios de Massa, los papeles de YPF aumentaron hasta un 2.3% a u$s 9,63 en Nueva York.

Los dichos del candidato a diputado nacional constituyen la primera señal del entorno de Alberto Fernández de lo que sería, si resulta elegido, un cambio en la estrategia de YPF, tendiente a aumentar la producción, luego de dos años de caída (2017 y 2018).

Bajo el mando de Miguel Angel Gutiérrez, la compañía se centró en apuntalar su balance. Para ello vendió activos, reduciendo los gastos de capital de hasta u$s 6000 millones al año, durante la gestión de Cristina Kirchner, a u$s 3700 millones durante la presidencia de Macri.

Si bien la producción de petróleo y gas se mantuvo estable, la administración actual trató de impulsar otros negocios a través del YPF Ventures, desde donde invirtió en los monopatines eléctricos de Bird Technologies.

La petrolera estatal aclaró, no obstante, que en cada iniciativa en la que decidiera participar realizaría desembolsos que representan el 0,1% de los u$s 4000 millones que destina anualmente a inversión. De esta forma, cada proyecto recibe hasta u$s 4 millones.