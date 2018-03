Sergio Massa: "No autorizamos una fiesta de endeudamiento"

El diputado nacional y ex candidato a presidente de la Nación, Sergio Massa, estuvo anoche en Animales Sueltos con Alejandro Fantino para conversar sobre los principales temas de la actualidad económica de la Argentina.

Allí hizo mención sobre el acuerdo del gobierno con los holdouts y aclaró que, a pesar de que se pague esta deuda, vamos a “seguir sufriendo” porque no se puede asegurar que no haya más juicios de otros bonistas. “El que le dice a la sociedad que no vamos a tener ningún juicio, le miente”, aseguró.

Además, se refirió a las modificaciones que se le solicitaron al plan oficialista para el pago a los fondos buitre. “El Gobierno no va a terminar colocando US$ 15 mil millones, va a terminar colocando mucho menos porque le pusimos límite al endeudamiento”, afirmó.

En esta línea, indicó que el gobierno puede emitir hasta el acuerdo porque “no se puede endeudar más para pagar gasto corriente”.

“Una nueva emisión sólo se puede dar para puentes, rutas, trenes. No autorizamos una fiesta de endeudamiento posterior”, concluyó el diputado nacional.