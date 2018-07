Sergio Berni, sobre las elecciones 2019: "Cristina no va a ser candidata"

El exsecretario de Seguridad de Cristina Kirchner, Sergio Berni, dijo que la expresidenta "no va a ser candidata" en las próximas elecciones de 2019.

"Ella dijo que iba a ayudar a cualquier compañero que tenga intención de representar los intereses de nuestra sociedad. No tengo porqué no creerle. Siempre ha sido una persona coherente entre lo que dice y hace", afirmó en diálogo con el programa Intratables, del canal América.

"Yo no la quiero jubilar, me encantaría que Cristina sea candidata", aclaró el senador bonaerense y exsecretario de Seguridad del kirchnerismo, Sergio Berni

Y agregó que la exmandataria ya "lo ha dicho públicamente", una afirmación que fue cuestionada por el panel de periodistas, quienes no coincidieron con sus dichos.

No obstante, el exfuncionario aclaró que "no quiere jubilar" a la exmandataria. "Me encantaría que Cristina sea candidata", sostuvo, y agregó que "la expresidenta tiene la cabeza en cómo se va a salir de esta crisis, que es muy preocupante".

Sergio Berni fue secretario de Seguridad del gobierno de Cristina Kirchner.

Sin autocrítica

Berni eludió formular alguna autocrítica de la gestión de gobierno de la que formó parte.

"La autocrítica ya se hizo con la elección de 2015. No tiene sentido. La gente está más preocupada en cómo pagar la factura de gas a fin de mes que en escuchar una autocrítica", indicó en el final.