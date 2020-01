Sergio Berni busca acortar las condenas de los presos con años de trabajo

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Segio Berni, alertó sobre la superpoblación que existe en las cárceles y comisarías bonaerenses y consideró necesario avanzar en una reforma penitenciar “estructural”.

“Hay que generar reformas no solamente en el sistema de seguridad sino también en el sistema penitenciario, para que la persona que sale del sistema penitenciario pueda tener la capacidad de reinsertarse, que no sea el Estado quien la excluya. Tenemos que tener una mirada inclusiva no solo una mirada social sino también preventiva”, explicó el ministro en declaraciones a Intratables.

Al respecto, Berni propuso la implementación de un programa que ya se está aplicando en Brasil y que establece la reducción de un año de condena por cada año que los presos trabajen para el Estado, construyendo viviendas, haciendo escuelas u otro tipo de labores.

“Yo creo que tenemos que ir a un modelo como el de Brasil, el uno por uno: un año de trabajo productivo, haciendo escuelas, viviendas, por un año de libertad y que en ese año ingrese el Estado con todo su esfuerzo para enseñarle un oficio, generarles una orientación, una educación”, explicó.

Además, el funcionario bonaerense consideró necesario una “mirada integral” y sostuvo que las cárceles deben servir para “resocializar” a los internos, ya que “si al preso no se le generan las condiciones de resocialización ha pasado inútilmente por la cárcel”.

Por otro lado, y al ser consultado sobre cuál es el mayor problema con el que se encontró al asumir el Ministerio, el funcionario dijo que “sin ninguna” la “falta de profesionalización de la policía”.

“De los 90 mil efectivos que tiene la fuerza, casi 40 mil están sumariados”, expresó Berni y agregó que, de acuerdo a encuestas realizadas, “la policía bonaerense tiene un ocho por ciento de aceptación y un 92% de rechazo”.