Sergio Berni: "Tarde o temprano, todos nos vamos a infectar"

En una recorrida que hizo por Quilmes, Sergio Berni se refirió al crecimiento de la pandemia del coronavirus en el país y, principalmente, al impacto que tiene en la provincia de Buenos Aires. "Tarde o temprano, todos nos vamos a infectar", dijo el ministro de Seguridad bonaerense, que, además, en su condición de médico, remarcó que la prevención en plena cuarentena es la única forma de frenar el avance del Covid-19.

En otro aspecto, a partir de la cuarentena dictaminada por el gobierno nacional para mitigar el impacto del Covid-19 , muchos intendentes tomaron sus propias medidas. Algunos, por ejemplo, decidieron cerrar los accesos a los municipios.

Esa actitud fue repudiada por Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. “Creen que están todos a salvo, y en muchos lugares es contraproducente”, aseguró el ministro en diálogo con Radio Mitre.

Su razonamiento fue que para quien tiene la necesidad de moverse “la mínima distancia de los puntos siempre es la recta. Cuando se empieza a bloquear ese camino, y una persona sin saber si está infectado, en lugar de hacer un camino reto puede estar dando vueltas por todo el conurbano para encontrar un lugar para pasar”.

El funcionario, miembro del gabinete de Axel Kicillof, pidió por un mayor alineamiento con las políticas generales. En este sentido, dijo a los intendentes que “tienen que entender que hay que dar cumplimiento de las directivas del gobierno nacional y no entrar en una suerte de iniciativa en donde cada uno hace lo que quiere, pensando que así están protegiendo a su pueblo. No es una cuestión de protección individual, sino de protección colectiva. No es sálvense quien pueda".

Entre los municipios que tomaron medidas de restricción de los accesos se encuentran Ezeiza, Almirante Brown, San Vicente, La Plata, Villa Gesell, Dolores, Olavarría, Necochea, Bolívar, Azul, Lomas de Zamora y Tres de Febrero. Es decir, trasciende a colores políticos, ya que incluye a jefes comunales tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio.

Las autoridades locales solicitaban pruebas de residencia o de trabajo en el municipio o algún comprobante que muestre que están habilitados a transitar. Sin embargo, fue criticada la medida por su cuestionada legalidad, e incluso los abogados constitucionalistas tienen opiniones encontradas.

Por otro lado, Berni se refirió a los casos de las personas que se tomaron el fin de semana largo y ahora quieren volver. En este sentido sostuvo que “hasta el 31 de marzo no se mueve nadie“.

Explicitó que si la persona “se fue a la costa a pasar la cuarentena no se puede ir. Si quiere volver va a terminar con una sanción económica”. Pero además de la multa advirtió sobre la cuestión legal, y contó que están “determinando con la Justicia distintos lugares para que no solo hagan arresto domiciliario sino que también se quede con cumplimiento efectivo de su prisión”.

Igualmente, en líneas generales consideró que “la gente está tomando mucha conciencia” y destacó la importancia de las personas que viven “en los barrios profundos del conurbano. Son lugares donde es casi imposible quedarse en una casilla de 4×4, pero la gente cumple responsablemente con la cuarentena. De allí sale la gente trabajadora que presta servicios esenciales a diario”.