Señalan avances en rendición de cuentas

Los sectores público y privado de Argentina avanzan en transparencia y rendición de cuentas a partir de un nuevo enfoque de apertura puesto en marcha por el gobierno de Mauricio Macri, que redujo controles de capital y divisas y restricciones al comercio y la inversión internacional, según un informe de la consultora PwC.

El marco regulatorio de Argentina busca implementar una nueva norma contra la corrupción, centrada en la aplicación de la ley y el objetivo de elevar el cumplimiento a las normas recomendadas por la OCDE, evaluó PwC, tras organizar el seminario Transform Risk into Advantage: gaining business momentum in Argentina.

En tanto, destacó que el Gobierno quiere una nueva legislación sobre responsabilidad corporativa, que permitiría el enjuiciamiento o acciones administrativas y civiles de ejecución contra las entidades, no sólo las personas, objetivo que la OCDE y otros defensores de la transparencia buscan hace tiempo.

La legislación incluye la denominada "defensa del cumplimiento", que proporcionaría a una empresa una defensa contra el procesamiento a nivel corporativo si puede demostrar el cumplimiento de las normas, explicó PwC.

"Dada la iniciativa del Gobierno de sancionar una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, es momento oportuno para que las empresas argentinas desarrollen y/o refuercen su programa de integridad: hay que actuar de manera proactiva y estar preparados para los cambios normativos que se avecinan", dijeron Jorge Bacher y Andrés Sarcuno, socio y director de PwC Forensics.