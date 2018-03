Alerta para Macri: protesta y anuncio de paro de los Camioneros de Moyano

Manifestantes del gremio de Camioneros liderados por Pablo Moyano –hijo del titular del sindicato y jefe de la CGT Azopardo, Hugo Moyano- realizaban esta mañana una ruidosa protesta en el microcentro porteño anticipándose al inminente despido de unos 4.000 trabajadores del sector del correo postal, donde ya empezaron las suspensiones y el recorte de horas extra.

Los despidos llegarían porque, por una resolución del Banco Central, los bancos, tanto públicos como privados, dejarán de enviar a sus clientes a través de correo “la papelería personal, empresario o comercial”, lo que implicará una drástica caída de los servicios contratados.

Antes del mediodía, Pablo Moyano ya anunció un próximo paro de la rama de transporte de caudales "en solidaridad" con los camioneros del sector postal. "Les pedimos que suspendan la resolución que pone en jaque 4.000 puestos de empleo. Seguimos de paro en el sector de correo porque hicieron caso omiso, no nos dieron bola", agregó ante unos 500 manifestantes en la puerta del Banco Central, en Reconquista al 200.

Visiblemente molesto, Moyano acusó al presidente del a entidad, Federico Sturzenegger, de ser "soberbio", haber llegado "para ajustar" y ser "del palo de (el ex ministro Domingo) Cavallo".

El reclamo, que se suma a los de otros sectores por los despidos en el Estado, representa además una señal de advertencia al presidente Mauricio Macri: el jefe de la CGT Azopardo fue casi un aliado en la campaña electoral y mantiene aún una posición expectante con respecto al Gobierno, aunque ya avisó que si el Gobierno le pone “techo” a las paritarias, van a empezar a “hablar en otros términos”.

Y Moyano, además de jefe de una de las dos CGT, es el referente del gremio de Camioneros, conducido por su hijo Pablo, quien pretendía que Sturzenegger diera marcha atrás con la resolución para que los bancos no dejen de enviar los resúmenes y otras informaciones en forma impresa a través del correo. “No puede ser que todo ese papelerío deje de enviarse a través de los carteros y se utilice solo Internet”, se había quejado por la mañana. “Ya empezaron las suspensiones y el recorte de horas extras. Y el sindicato camionero no lo permitirá”, amenazó.

