Senadores peronistas prometieron quórum para los pliegos de la Corte

Con algunos reproches de senadores, el Gobierno recibió a los jefes de bloque de la Cámara alta quienes avisaron que hoy darán quórum en la sesión extraordinaria. Tras intentar designar a dos jueces por decreto, el presidente Mauricio Macri recibió aval opositor para que entren hoy los pliegos al Congreso de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para ocupar las vacantes en la Corte Suprema, así como los de embajadores y los ascensos militares.

Más allá del aval, el peronismo (mayoritario en la Cámara) no se comprometió a votar los pliegos de la jueces de la Corte Suprema, que se tratarían entre la segunda y tercera semana de marzo.

La reunión tuvo sus picos de tensión de entrada. Al ingresar a la Casa Rosada, en el Patio de las Palmeras, rumbo a la reunión que organizaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, la vicepresidenta Gabriela Michetti y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el peronista Miguel Pichetto advirtió que van a insistir en su bancada con la restitución del 15% de fondos coparticipables a todas las provincias. "La Corte Suprema va a reconocer ese derecho como hizo con Córdoba, Santa Fe y San Luis, así como queremos que el Gobierno garantice las obras del presupuesto 2015/2016", apuntó Pichetto junto al senador José Mayans. Pero también abrió las puertas al diálogo con el Gobierno cuando dijo que "hay marco para acuerdos políticos".

Una vez dentro del despacho de Peña, Pichetto tuvo una actitud más combativa que los legisladores de otros espacios de la oposición como Fernando Solanas (Proyecto Sur), Magdalena Odarda (Coalición Cívica), el cordobés Carlos Caserio, Héctor Luenzo (Chubut Somos Todos).

Luego de que Peña abrió la reunión en la que celebró una nueva etapa de diálogo con los senadores de los distintos bloques, Pichetto pasó factura al Gobierno. "Que bueno que el Ejecutivo haya entendido que hay que mandar los pliegos al Congreso", resaltó Pichetto. El rionegrino no olvidó que Macri quiso imponer los jueces por decreto y que dio marcha atrás ante las críticas opositoras.

Tras la reunión, Michetti y Peña encabezaron una conferencia de prensa. Allí, el jefe de Gabinete admitió que los senadores se quejaron de que Macri haya derogado la transferencia a las provincias del 15% de fondos de la coparticipación. "Es un reclamo de gobernadores y de senadores que escuchamos y respetamos muchísimo y es un tema que viene trabajando el ministro del Interior, Rogelio Frigerio", respondió.

Pero Peña quiso resaltar que "hubo varios que plantearon el espíritu de dar quórum" "Nadie planteó lo contrario", dijo, aunque aclaró que "no se profundizó" respecto a "la votación" de los pliegos de los jueces para la Corte Suprema.

En el peronismo, según fuentes del Congreso, hay disidencias internas respecto a los nombramientos, pero eso no implicaría un quiebre en el bloque del Senado, tal como dejaron entrever en el PRO. La sesión fue convocada para hoy a las 12 y en el temario consensuado con los jefes de bloques se incluye el retiro de los pliegos con las designaciones de los postulantes que había presentado la ex mandataria Cristina Kirchner, Domingo Sesin y Eugenio Sarrabayrouse, y la inclusión de los candidatos elevados por el Gobierno.

Además los senadores deberán realizar audiencias públicas con los embajadores designados por decreto en lugares clave. Entre ellos se encuentran Martín Lousteau (Estados Unidos), Diego Guelar (China), Miguel Del Sel (Panamá), Juan Carlos Magariños (Brasil), Eduardo Zuain (Paraguay), Marcelo Stubrin (Colombia) y Ramón Puerta (España). El Senado también prestará su acuerdo a los jefes de las Fuerzas Armadas.