Semana clave para el futuro de De Vido en el Congreso

A la par que se complica su frente judicial, el futuro de Julio De Vido en la Cámara de Diputados también se complejiza. Este miércoles, a raíz de un pedido del interbloque de Cambiemos, la Comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá para debatir los proyectos que piden la expulsión del cuerpo del ex ministro de Planificación.

Investigado por múltiples causas judiciales, De Vido quedó en la mira del Congreso luego de que el fiscal Carlos Stornelli solicitara su detención y su desafuero, en el marco de una causa que indaga sobre el desvío de fondos en la minera Río Turbio.

A raíz de ello, en la Cámara baja se reactivó el intento por quitarle los fueros a De Vido, que impulsa el oficialismo y que necesita de dos tercios para que prospere. Como alternativa, se presentaron proyectos para sacar al ex ministro por "inhabilidad moral", una figura prevista por el artículo 66 de la Constitución Nacional.

De Vido es diputado desde 2015, y tiene mandato vigente hasta 2019. Entre 2003 y 2015 fue ministro de Planificación, gestión que está siendo investigada en diferentes expedientes por la Justicia. A la fecha, De Vido cuenta con cinco procesamientos y es inminente que se lo condene en la causa que investigó la Tragedia de Once.