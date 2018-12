Seis de cada diez metalúrgicas prevén más meses en caída

Por sexto mes consecutivo, se registró una caída de la producción metalúrgica, en octubre fue del 9,1% en comparación al mismo mes de 2017. Hay que remontarse a 2009 para encontrar un nivel de producción más bajo en esta actividad clave de la economía, teniendo en cuenta su condición de industria que provee o impulsa otras industrias.

Este nuevo derrape se tradujo en una menor utilización de la capacidad instalada (UCI), que llegó al 56% en el décimo mes del año, y una caída del empleo registrado del 4,2% interanual en el mismo período.

Con esto, el escenario en materia laboral luce complejo en esta industria. El 44% de los empresarios consultados aseguró que en octubre redujo las horas extras, mientras 18% acortó la jornada laboral y 13% solicitó REPRO o inició un procedimiento preventivo de crisis. El 61% cree que habrá caída de la producción en los próximos tres meses.

Son datos relevados por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra). La entidad indica que todos los rubros que componen el sector terminaron el mes con menor producción.

Las mayores caídas se registraron en Carrocerías, remolques y semirremolques (24,5%); Maquinaria agrícola (12,6%); Bienes de capital (8,3%); Otros productos de metal (7,7%) y Equipos y aparatos eléctricos (5,1%). Además, hubo una contracción de 4,4% en Autopartes, 2,7% en Fundición y 2,2% en Equipamiento Médico.

"Se han cortado las horas extras y no hay demanda de personal. La sensación es que hay destrucción de empleo y estamos transitando el peor momento en la industria", aseguró Pedro Cascales, empresario metalúrgico pyme. Y agregó: "No veo que haya una reversión hasta que no bajen sustancialmente la inflación y las tasas de interés".