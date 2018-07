Según un “think tank” K, en el gobierno de Macri se habrán ido u$s 156.763 M

En lo que va del gobierno de Mauricio Macri, el país ya “perdió” 83.232 millones de dólares por fuga de capitales (Formación de Activos Externos, que incluye “fuga” y compra de dólares para ahorro), turismo, intereses y remisión de utilidades. Y la proyección de esos números llevaría el total para todo el mandato a u$s 156.763 millones, según los cálculos que hacen en Proyecto Económico, un ‘think tank’ kirchnerista que dirige la diputada nacional Fernanda Vallejos.

Según los números de Proyecto Económico, desde que asumió Macri “se fueron” u$s 50.654 millones por Formación de Activos Externos; u$s 20.493 millones en salidas por Turismo; u$S 6372 millones de intereses netos y u$s 5763 millones por remisión de utilidades.

“La salida de divisas se ha acelerado en 2018. Tomando como referencia los primeros 6 meses de 2018, y proyectando el acumulado hasta el final del mandato, la fuga en los 18 meses restantes del Gobierno de Macri será de u$s 50.027 millones; las salidas por turismo, de u$s 13.662 millones; el pago de intereses netos, de u$s 3414 millones, y la remisión de utilidades, de u$s 2.216 millones, lo cual totaliza unos u$s 73.531 millones” a los que habría que sumar “la salida neta de inversiones de portafolio por u$s 4212 millones”.

La proyección que hacen sumado al acumulado da un total que equivale, según el think tank, a más de dos años de exportaciones y más que cuadruplica (sería un 350% más) a “las salidas por dichos conceptos” durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, que fue de 2011 a 2015.

Mirá también Dietrich: "Antes era barato, pero se viajaba muy mal y no había inversiones" Un día después del anuncio, el ministro de Transporte volvió a hablar de los nuevos aumentos en las tarifas de trenes y colectivos y anunció que desde septiembre los usuarios de colectivos contarán con un sistema de paradas inteligentes.

Riesgos externos

“Con el actual esquema de fuga de capitales y salida de divisas, la Argentina no sólo pierde la oportunidad de invertir, desarrollarse industrialmente y mejorar su performance exportadora, sino que ni siquiera se encuentra garantizada la capacidad de repago de la deuda externa”, sostiene el informe.

“En la Argentina –apunta el informe-, muchos economistas sostienen que el problema principal es la falta de ahorro (o exceso de consumo) de los argentinos, por lo cual es necesario acudir al endeudamiento externo y las inversiones extranjeras. La evidencia que muestra el Balance Cambiario indica lo contrario. El problema no es que no haya ahorro, sino que el mismo se dolariza y se extrae de la economía argentina, impidiendo que dichas divisas contribuyan al desarrollo de la capacidad exportadora del país”.

El think tank advierte especialmente sobre los riesgos asociados a la sustentabilidad externa: “La relación deuda/exportaciones se mantiene estable alrededor del 170%" y “se deterioran las condiciones de liquidez externa del país, pero mejoran levemente las de financiamiento de dicha iliquidez”, apunta el reporte y advierte: “Aún así, el costo de financiamiento de la Argentina ronda el 9% en dólares, una cifra impagable en las actuales condiciones de endeudamiento externo elevado y alta volatilidad internacional.