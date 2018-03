Según la UIA, cayó 9% la industria en febrero

La producción industrial registró en febrero una caída de 9% interanual y acumuló en el primer bimestre una contracción de 5%, de acuerdo al informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA). El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) había medido una baja de 6% en febrero y de 3,5% en el bimestre.

A pesar de la fuerte baja de febrero, el reporte mensual de la UIA aclaró que los datos preliminares sobre la evolución de la producción de marzo muestran que la actividad, en algunos sectores, comenzó a recuperarse.

Estos mejores resultados no se registrarían de manera homogénea en toda la industria, sino en determinados bloques, que en la mayoría de los casos venían de una baja base de comparación.

Así, se anticipó que la producción de acero creció 23,5% en términos interanuales durante marzo, la de cemento aumentó 15,5% y la de insumos para la construcción 11,2%, mientras que la fabricación de vehículos descendió 13,2% y la de aluminio cayó 6%.

Respecto al informe difundido hoy, el sector que presentó la mayor caída durante febrero fue el automotor (-29,7%), por la merma en las exportaciones y las menores ventas a concesionarias de vehículos nacionales.

También se registraron retracciones en metales básicos (9,8%) por la menor fabricación de acero (9,9%); metalmecánica (6,9%); minerales no metálicos (4,5%) por la baja en la construcción (3,4%); papel y cartón (10,3%); edición e impresión (8,5%) y sustancias y productos químicos (3,3%).

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones cayeron 6,2% interanual y alcanzaron los u$s 3888 millones, a raíz de una retracción que obedeció, principalmente, a las menores cantidades exportadas (11,7%), que fue parcialmente compensada por la suba de precios (6,3%).

Las importaciones alcanzaron los u$s 4010 millones, con una caída de 0,6% respecto a febrero de 2016, lo que fue explicado por las menores cantidades físicas importadas (7,5%), y parcialmente compensado por el aumento en los precios (7,4%).