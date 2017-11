Según la Armada: "No hay rastros del submarino"

El vocero de la Armada, Enrique Balbi, señaló que aún "no hay rastros del submarino" ARA San Juan, perdido desde hace siete días. Y aunque pidió a los familiares de los 44 tripulantes del navío extraviado que "no pierdan las esperanzas", aseguró que por ahora "no han tenido ningún tipo de contacto" con ellos.

La búsqueda del submarino perdido hace una semana con 44 tripulantes a bordo continuaba hoy sin novedades y en una fase "crítica", aseguró esta mañana el vocero de la Armada, capitán de navío Enrique Balbi, quien pidió a las familias de los desaparecidos que "no pierdan las esperanzas" de hallarlos con vida.

El vocero desmintió categóricamente la información que esta mañana reportaba el hallazgo de "una imagen térmica", como tampoco "ningún tipo de contacto, ni en forma pasiva ni activa", expresó.

Balbi contó que un avión con un detector de anomalías magnéticas rastrilló la zona donde ayer a las 19 se divisaron tres bengalas (una de color naranja y dos de color blanco) "al este de Península Valdés, en la milla 200", pero no se pudo localizar ‘nada‘ con los medios utilizados tanto vía aérea como y marítima.

"En esa zona no hay ningún tipo de contacto que haga suponer que es el submarino", sostuvo.

Balbi admitió: "Estamos en la parte crítica, el séptimo día, en cuanto al oxígeno" que habría en el ARA San Juan.

"Hoy es un día óptimo para el patrullado marino y la exploración aérea, mañana se empieza a complicar otra vez", apuntó.

Asimismo, el vocero de la Armada afirmó que ya se puede hablar de "un cien por cien explorado a través de las diez aeronaves".

Finalmente, les pidió a las familias de los tripulantes que "no pierdan las esperanzas" y remarcó que están "haciendo lo humanamente posible" para localizarlos con vida.

Seis países participan con equipos sofisticados en la búsqueda del submarino argentino perdido hace cinco días con 44 tripulantes en aguas del Atlántico Sur, agitadas por un persistente temporal que complica aún más la identificación de alguna señal del sumergible.

Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Brasil, Chile y Uruguay sumaron buques y aviones al despliegue argentino de trece embarcaciones militares y media docena de aviones.

#ARASanJuan El momento en el que barcos de rescate comunican que el sonar detectó un submarino. Las frecuencias estaban abiertas a radioaficionados. Las confirmaciones ahora son por teléfono pic.twitter.com/hB6VkoqnFD — Central de Noticias (@charlygonza_07) 22 de noviembre de 2017

Estados Unidos aportó un sofisticado avión de la NASA, dos vehículos sumergibles no tripulados con sonares tridimensionales de gran alcance y el avión P8A Poseidón, el más moderno de su Marina equipado con sensores y elementos de comunicaciones de última generación.

Participa también el buque polar inglés ‘HMS Protector‘, que cubre de sur a norte la ruta que debía recorrer el submarino, mientras que un buque oceanográfico argentino realiza el recorrido inverso.

Por su parte, Brasil aportó tres embarcaciones y dos aeronaves de patrulla. También está en zona y a disposición un P3 antisubmarino de Chile.

Familiares increparon a Mauricio Macri

Familiar de un tripulante del submarino Ara San Juan a @mauriciomacri : "¿Tiene que morir alguien para cambiar? ¿No podían haber invertido algo antes?" pic.twitter.com/6Zfb1TuPFu — El Destape (@eldestapeweb) 22 de noviembre de 2017

El hospital de Comodoro en alerta

El ministro de Salud de Chubut, Ignacio Hernández, emitió un protocolo de emergencia en el hospital de la ciudad de Comodoro Rivadavia ante la eventual llegada de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan que es intensamente buscado en la plataforma submarina enfrente a este distrito.

"Esta medida la tomamos por decisión propia, ante la inminencia de que pueda producirse una demanda masiva y crítica a ese hospital. Se pidió que se tenga todo dispuesto en caso de ser necesario". explicó.

El titular de la cartera sanitaria del Chubut añadió: "Se utiliza la misma metodología que para una catástrofe que requiere atenciones múltiples por alguna emergencia, aunque en este caso es de carácter preventivo".

Y agregó que "entre las medidas que se dispusieron figuran el traslado de pacientes del regional a otros hospitales, como el Alvear, para dejar la mayor cantidad de camas disponibles y también la suspensión de algunas cirugías programadas".