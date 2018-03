Según el INDEC, la facturación en súpermercados creció 26,7% y en shoppings, 28%

Las ventas en supermercados crecieron 26,7% en febrero en forma interanual mientras en los centros de compras o shoppings la mejora alcanzó al 28%, informó el INDEC. El dato corresponde a la facturación: como no hay datos sobre los precios, el instituto no informa si el volumen de ventas creció o no, aunque en ambos casos el aumento fue menor a cualquiera de los índices de inflación, lo que en principio indicaría una contracción.

Estos números reflejan una leve aceleración de las facturación si se tiene en cuenta que en enero las ventas en súper ascendieron 26,4% y en shoppings 27,2%. Pero, otra vez, como cifras difundidas del INDEC son a precios corrientes, reflejan el impacto de la inflación en las ventas pero no la variaciópn por cantidades comercializadas. y no se informa si efectivamente el ritmo interanual de ventas creció o se redujo.

Los supermercados facturaron en febrero 20.597,1 millones de pesos y en los centros de compras las ventas llegaron a 3.223,1 millones, según el informe oficial. Las ventas de supermercados de febrero cayeron 5,09% respecto de enero último, cuando las ventas llegaron a 21.702,1 millones de pesos.

En los centros de compras la comparación de febrero con enero pasado muestra una ligera variación positiva del 0,49 por ciento.

Las jurisdicciones donde se registraron las subas más importantes en la facturación de los supermercados durante enero pasado fueron 24 partidos del Gran Buenos Aires (29,5%), Otras provincias del Norte (29,4%), Salta (28,9%), Tucumán (28,6%) y Otras provincias del Centro y del Oeste (27%), en forma interanual.

Los grupos de artículos que tuvieron los aumentos más significativos, en esa comparación interanual fueron otros artículos (37,5%), limpieza y perfumería (34,3%), indumentaria, calzado y textiles para el hogar (30%), alimentos preparados y rotisería (29,8%) y Carnes (29,5%).

Del total de la facturación 17.606 millones de pesos (81,1%) corresponden a las grandes cadenas y 4.097 millones de pesos (18,9%), a las medianas. En los centros de compras o shoppings las ventas totales a precios corrientes de enero, comparado con igual mes del año anterior fueron Otros (89,7%), amoblamientos (38,9%), juguetería (36,6%), librería y papelería (34,8%), patio de comidas (32,5%) y ropa deportiva (32,3%).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los rubros que en enero registraron las variaciones interanuales más altas fueron amoblamientos (38%), juguetería (35,6%), librería y papelería (32,6%), patio de comidas (31,1%) e indumentaria (28,8%).

En los 24 partidos del Gran Buenos Aires, las mayores variaciones en enero, respecto al mismo mes del año anterior corresponden a Otros (174,3%), amoblamientos (40,3%), juguetería y librería y papelería (37,4%).